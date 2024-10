76-Jährige stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Unterfranken tödlich verletzt worden. Der Wagen der Frau stieß frontal mit dem Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wo sie später starb. Der 36-Jährige wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide saßen alleine in ihren Autos. Der Unfallhergang ist bisher völlig unklar. Um diesen rekonstruieren zu können, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

