Neuer Zeugenhinweis nach Unfall mit verletzter 15-Jähriger

Nachdem ein Mann in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) eine 15-Jährige mit dem Auto auf einem Zebrastreifen angefahren haben und dann geflüchtet sein soll, gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Inzwischen habe sich ein Zeuge gemeldet und das beteiligte Auto identifiziert, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden. Die 15-Jährige war am Freitag laut Polizei angefahren, am Bein getroffen und auf die Motorhaube des Autos geschleudert worden. Sie wurde dabei verletzt.

Nach Angaben des Zeugen habe sich der Unfall etwas anders dargestellt als zunächst angenommen: So soll der Autofahrer den Unfallort erst nach der 15-Jährigen verlassen haben. Zudem habe er sich mit der Fußgängerin ausgetauscht, aber nur unvollständige Daten hinterlassen. Zuvor war die Polizei davon ausgegangen, dass der Mann geflüchtet war, ohne persönliche Angaben auszutauschen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.