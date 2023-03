Kahlschlag bei Warenhauskonzern: Galeria schließt 52 Kaufhäuser

Kahlschlag bei Galeria Karstadt Kaufhof: 52 der 129 Warenhäuser sollen geschlossen werden. Noch ist unklar, welche Standorte betroffen sind.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, wann Galeria Karstadt Kaufhof bekanntgeben wird, wie viele weitere Kaufhäuser nach der Insolvenz geschlossen werden sollen. Nun hat das Warten ein Ende: Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern wird 52 der 129 noch bestenden Filialen, die sich in 96 deutschen Städten befinden, schließen. Das teilte am Montag der Gesamtbetriebsrat des Unternehmens mit. Von Galeria gab es zunächst keine Stellungnahme. Für den Nachmittag ist offenbar eine Aufsichtsratssitzung geplant.

Galeria schließt 52 Warenhäuser – mehr als 5000 Arbeitsplätze werden abgebaut

Durch die Schließungen wird Galeria insgesamt mehr als 5000 Arbeitsplätze abbauen. Momentan sind bei dem Warenhauskonzern 17.400 Personen beschäftigt. In den Filialen, welche geschlossen werden sollen, sind nach Angaben des Gesamtbetriebsrats (GBR) 2800 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Zudem soll einigen Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale in Essen gekündigt werden.

Laut dem Gesamtbetriebsrat war zunächst geplant worden, 81 Warenhäuser dichtzumachen. Zuletzt waren die Lichter bei den Kaufhof-Standorten in Hannover und Halle ausgegangen. Galeria Karstadt Kaufhof befindet sich schon seit einigen Jahren in der Krise. Vor allem die Situation rund um die Corona-Pandemie setzte der Warenhauskette zu. In Zeiten von hoher Inflation und einer abgeschwächten Kaufkraft konnte sich Galeria zuletzt nicht erholen.

Welche Galeria-Kaufhäuser schließen?

Um welche 52 Warenhäuser es sich konkret handelt, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Grundsätzlich dürften die 22 Warenhäuser der Signa-Gruppe des Milliardärs René Benko, dem auch Galeria Karstadt Kaufhof gehört, gute Chancen auf eine Weiterführung des Betriebs haben. Zudem gibt es das ein oder andere Kaufhaus, welches in den letzten Monaten Erfolge verzeichnen konnte.

Die Galeria-Filiale in Augsburg gehört nicht zur Signa-Gruppe. Trotzdem besteht für die Beschäftigten Hoffnung, da eine Schließung der Filiale in den letzten Monaten noch nicht konkret thematisiert wurde, wie es an anderen Standorten der Fall war.

