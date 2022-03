Habeck: Energieabhängigkeit von Russland deutlich verringert

Wirtschaftsminister Habeck spricht von erheblichen Erfolgen beim Bemühen, unabhängig von russischem Gas und Öl zu werden. Bereits zum Ende des Sommers könne komplett auf Kohle aus Russland verzichtet werden.

Deutschland kommt nach Darstellung von Wirtschaftsminister Robert Habeck voran auf dem Weg zu weniger russischem Gas, Öl und Kohleimport.

Der Grünen-Politiker sprach in Berlin von erheblichen Erfolgen. "Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russland in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen", heißt es in einem Papier des Ministeriums.

Habeck sagte, mit Ende des Sommers und zum Herbst hin könne Deutschland bereits komplett auf russische Kohle verzichten. Beim Öl erwarte er eine Halbierung der russischen Importe zum Sommer hin. Beim Gas könne es gelingen, bis zum Sommer 2024 bis auf wenige Anteile unabhängig von russischen Lieferungen zu werden.

Über die Fortschritte hatte zuerst der "Spiegel" berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-666882/2 (dpa)