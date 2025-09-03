Gastronomie in der Krise: Branche hofft auf Senkung der Mehrwertsteuer

Steigender Mindestlohn, Inflation und zurückhaltendes Konsumverhalten: Der Gastro- und Hotelbranche bläst seit Jahren starker Gegenwind ins Gesicht. Der Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung sieht deshalb ab Januar 2026 eine Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen von aktuell 19 auf sieben Prozent vor. So soll die Branche entlastet und die Wirtschaft angekurbelt werden. Wird die Subvention für die Gastro umgesetzt, schätzt das Bundesministerium der Finanzen einen Steuerausfall von rund drei Milliarden Euro für das kommende Jahr. Die Opposition spricht sogar von vier Milliarden. Das entspräche rund 0,3 Prozent der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen.

Guido Zöllick, Dehoga-Präsident, zieht eine negative Zwischenbilanz für 2025. „Die Lage im Gastgewerbe ist ernst. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. „Es droht das sechste Verlustjahr in Folge.“ Die Aussichten seien trüb. Das bestätige eine Dehoga-Umfrage unter 4000 teilnehmenden Unternehmen. Für August und September beurteilen rund ein Drittel ihre Buchungslagen als schlecht oder sehr schlecht. Lediglich etwa 24 Prozent der Unternehmen sprechen von einer guten oder sehr guten Buchungs- und Reservierungslage.

Dass das Gastgewerbe finanziell schwierig dasteht, zeigen auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach wurde im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Umsatz erwirtschaftet als im ersten Halbjahr 2024. Der aktuelle Datev-Mittelstandsindex, der auf die konjunkturelle Lage kleinerer und mittlerer Unternehmen blickt, zeigt zudem, dass die Sommerbelebung in der Gastronomie ausbleibt. Die wirtschaftliche Lage der Gastronomie verschärft sich weiter.

Die Mehrwertsteuer abzusenken, ist keine ganz neue Idee. Schon während der Corona-Pandemie nutzte die Bundesregierung das Instrument, um die Gastronomen zu entlasten. Allerdings nur vorübergehend. Seit 1. Januar 2024 gelten wieder die regulären 19 Prozent.

Diese Herausforderungen treffen laut Dehoga eine Branche mit über zwei Millionen Beschäftigten, mehr als 50.000 Auszubildenden und rund 200.000 Unternehmen. Als bedeutender Jobmotor biete das Gastgewerbe auch Chancen zur Integration, denn rund 43 Prozent der Beschäftigten haben eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Die Branche kritisiert auch die unterschiedlichen Regelungen: „Die einheitliche Besteuerung von Essen ist längst überfällig. Seit jeher wird das Essen zum Mitnehmen, Essen zur Lieferung, wie das verzehrfertige Gericht aus dem Supermarkt, von der Tankstelle, vom Bäcker oder Metzger mit sieben Prozent besteuert“, sagt Dehoga-Präsident Zöllick.

Die Frage ist aber, ob die niedrigen Steuern tatsächlich bei den Kundinnen und Kunden ankommen würde. Der Unternehmensumfrage des Dehoga zufolge erwarten drei Viertel der Betriebe eine Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Situation. Sechs von zehn wollen Arbeitsplätze sichern oder neue schaffen. Fast ebenso viele planen, wieder zu investieren. 44 Prozent wollen ihren Gästen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, so Zöllick.

Manche Bundesländer blicken skeptisch auf die geplante Gesetzesänderung. „Wenn diese steuerliche Entlastung auch bei den Menschen ankommt, dann ist das grundsätzlich gut“, sagt Stefan Evers (CDU), Berliner Finanzsenator, unserer Redaktion. Geringere Steuereinnahmen würden die ohnehin schon dramatische Haushaltslage andererseits noch weiter verschärfen. „Deshalb bleibt es so wichtig, dass der Bund insbesondere für die Kommunen einen wirksamen Ausgleich schafft, wenn er Steuerentlastungen beschließt. Da gilt wie in der Gastronomie: Wer bestellt, bezahlt.“

Gegenwind kommt auch aus den Reihen der Opposition. „Die Umsatzsteuersenkung für die Speisegastronomie ist ein milliardenschweres Lobbygeschenk“, sagt Stefan Schmidt, Grünen-Sprecher für Tourismuspolitik und Mitglied im Finanzausschuss, unserer Redaktion. Die Bundesregierung habe auch nach mehrmaligen Nachfragen keinen Grund nennen können, warum diese Teilbranche mit der Steuersenkung unterstützt werden solle. „Während im Bundeshaushalt 2026 ein riesiges Finanzloch klafft, verteilt die Bundesregierung Steuergeschenke an McDonald's und Co. in Höhe von etwa vier Milliarden Euro pro Jahr. Das ist das Gegenteil von verantwortungsvoller und weitsichtiger Politik.“