Wo die Deutschen am meisten Geld verdienen

Wer verdient wie viel, welche Berufe sind am lukrativsten und in welchen Regionen werden die besten Gehälter gezahlt? Auch wenn Gespräche über Einkommen gerne gemieden werden, wollen die meisten Menschen gerne wissen, wie gut sie im Vergleich zu anderen verdienen. Abhilfe leistet der Gehaltsreport der Jobplattform Stepstone. Am Mittwoch veröffentlichte das Portal eine Auswertung von Gehaltsdaten. Der Bericht zeigt ein deutliches Ost-West-Gefälle und in welchem Beruf das Gehalt am höchsten ist.

Ärztinnen und Ärzte sind laut dem Stepstone-Report absolute Spitzenverdiener in Deutschland. Das Jahresgehalt liegt im Median bei 98.750 Euro. Damit verdient die Berufsgruppe mehr als das Doppelte eines durchschnittlichen Arbeitnehmers: Das Jahresgehalt aller Vollzeitbeschäftigten liegt im Median bei 45.800 Euro. Der Durchschnitt liegt bei 52.300 Euro, dieser kann allerdings durch besonders hohe oder niedrige Werte verzerrt werden. Der Median dagegen gibt den mittleren aller Werte an – die eine Hälfte liegt darunter, die andere darüber. Deshalb gibt der Stepstone-Bericht die Gehälter im Median an.

Bestbezahlter Beruf: Ärztinnen und Ärzte sind Deutschlands Spitzenverdiener

Ein Aspekt, der beim Gehältervergleich immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt, ist der Unterschied mit Blick auf die Geschlechter. Frauen verdienen nach wie vor weniger Geld als Männer, durchschnittlich sind es laut dem Bericht 12,4 Prozent weniger. Der bereinigte Wert, der Aspekte wie Qualifikation, Anstellungsart, Anstellungsumfang und Branche einbezieht, liegt bei 5,7 Prozent.

Neben der Berufsgruppe oder dem Geschlecht ist für die Höhe des Einkommens auch die Region entscheidend. Das Bundesland mit den höchsten Gehältern ist mit 52.000 Euro Hamburg. Danach folgen Baden-Württemberg und Hessen (beide 50.250 Euro) sowie Bayern (50.000 Euro). Die niedrigsten Gehälter gibt es in Mecklenburg-Vorpommern (39.500 Euro) und Sachsen-Anhalt (39.750 Euro).

Bestbezahlte Region: München ist die Stadt mit den höchsten Gehältern im Mittel

Mit Blick auf die Städte verdienen Angestellte mit einem mittleren Einkommen von 58.000 Euro in München am besten. Unter den weiteren Städten werden auch Nürnberg mit 50.750 Euro und Augsburg mit 50.000 Euro genannt.

Die Branche, die sich als besonders lukrativ erweist, ist das Bankwesen mit 65.500 Euro. Es folgen Luft- und Raumfahrt und die Pharmaindustrie. Die niedrigsten Gehälter gibt es in der Branche Hotel, Gastronomie und Catering und in dem Bereich Land-, Forst- und Fischwirtschaft, sowie Gartenbau.

Zu den regionalen Unterschieden gehört auch das Ost-West-Gefälle: Das mittlere Einkommen von Menschen aus Ostdeutschland liegt bei 39.250 Euro. Menschen in Westdeutschland verdienen dagegen 46.900 Euro - 16 Prozent mehr, um genau zu sein. Ein weiterer Aspekt für ein Gehaltsgefälle ist der Bildungshintergrund. Angestellte ohne Hochschulabschluss verdienen 43.100 Euro, Akademiker dagegen erhalten mit 60.500 Euro im Mittel rund 40 Prozent mehr.

Der Gehaltsreport von Stepstone erhebt neben den Gehältern auch die Zufriedenheit der Beschäftigten. Auffällig dabei ist die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr: Trotz wirtschaftlicher Krisen ist der Anteil der Menschen, die zufrieden (33,6 Prozent) oder sehr zufrieden (4,2 Prozent) mit ihrem Gehalt sind, leicht gestiegen. Insgesamt gab trotzdem noch über die Hälfte der Befragten an, unzufrieden oder sehr unzufrieden zu sein.

Für den Gehaltsreport hat Stepstone laut eigenen Angaben über eine Million Vergütungsdaten aus der unternehmenseigenen Datenbank ausgewertet, die im Zeitraum Januar 2022 bis November 2024 erhoben wurden. Die Daten seien von Vergütungsberatern geprüft und gewichtet worden, erklärt der Bericht die Methodik. Somit seien die Werte repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung.