Geld sparen im Alltag: Mit dem Latte-Faktor klappt's

Im Alltag Geld sparen ist nicht immer so einfach. Mit dem Latte-Faktor allerdings schon. Wie er funktioniert, erfahren Sie hier.

Im Alltag kauft man immer wieder viele kleine Dinge und merkt gar nicht wie viel Geld man eigentlich ausgibt. Wer das ändern und Geld sparen möchte, der sollte sich den Latte-Faktor zu Nutze machen. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie im Artikel.

Was ist der Latte-Faktor?

Der Latte-Faktor wird aus allen Dingen errechnet, die man im Alltag kauft und auf die man leicht verzichten könnte, wie das Lifestylemagazin wmn mitteilt. Der Begriff geht auf die Kaffeespezialität Latte Macchiato zurück, die man sich zwischendurch einmal kauft, oft aber gar nicht wirklich braucht. Wer den Latte-Faktor gering hält, spart im Alltag eine Menge Geld.

Wie berechnet man den persönlichen Latte-Faktor?

Wer im Alltag gerne Geld sparen möchte, sollte sich laut wmn ein paar Tage beobachten und genau analysieren für was alles Geld ausgegeben wird. Schnell wird man feststellen, dass sich die vielen kleine Dinge schnell aufsummieren.

Ein klassisches Beispiel ist der Kaffee to go oder das Frühstück, das sich auf dem Weg zur Arbeit gekauft wird. Alle Ausgaben, die getätigt werden, aber eigentlich nicht nötig sind, müssen auf den Monat hochgerechnet werden - so erhält man seinen persönlichen Latte-Faktor.

Beispiel:

20 Arbeitstage pro Monat x 2,50 Euro Kaffee = 50 Euro

20 Arbeitstage pro Monat x 4,50 Euro Frühstück = 90 Euro

Der persönliche Latte-Faktor beträgt dann 140 Euro pro Monat. Im Beispiel würde man dann also 1680 Euro pro Jahr nur für den täglichen Kaffee und das Frühstück für die Arbeit ausgeben. Dinge, die man eigentlich selbst zu Hause vorbereiten kann und nicht unbedingt kaufen muss.

Was gibt es für Beispiele für den Latte-Faktor?

Neben dem bereits erwähnten Kaffee gibt es noch andere Beispiele, die den Latte-Faktor nach oben treiben. Wmn zufolge sind das:

Essen bestellen, anstatt selbst zu kochen.

Essen bestellen, anstatt es abzuholen. So spart man sich die Lieferkosten.

Das Kündigen von Abos vergessen.

Übrigens: Wer noch mehr Geld sparen möchte, sollte bei der Steuererklärung ein paar Tipps beachten. Zudem sollte sich schon frühzeitig darum gekümmert werden, dass das Geld im Alter reicht, denn die Rente ist nicht mehr unbedingt sicher.