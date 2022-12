Geldanlage

06:37 Uhr

Kommt die Zinswende endlich bei den Sparern an?

Plus Die Notenbanken in den USA und Europa stehen vor weiteren Zinsschritten. Was das für Anleger bedeuten könnte.

Von Matthias Zimmermann Artikel anhören Shape

Die Fed geht am Mittwochabend voran. Zur Bekämpfung der Inflation erhöht die US-Notenbank ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte. Im November hat sich die Inflation in den USA erneut etwas abgeschwächt, sogar stärker als erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise noch um 7,1 Prozent. Das überzeugte die Fed wohl, bei der Zinspolitik etwas vom Gaspedal zu gehen. Denn zuletzt stand Powell als Chef der Bank dort beherzt drauf. Viermal in Folge, zuletzt im November, erhöhte die Fed die Zinsen um je 0,75 Prozentpunkte.

