Achte Erhöhung: EZB dreht weiter an der Zinsschraube

Der Kampf gegen die Teuerung ist noch nicht vorbei. Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins zum achten Mal auf nun vier Prozent. Reicht das?

Überraschungen sind nicht das Geschäft der Notenbanken. Und so kam es wie erwartet: Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), verkündete am Donnerstagnachmittag zur gewohnten Stunde, dass ihr Institut die Leitzinsen im Euroraum ein weiteres Mal um 0,25 Prozentpunkte anhebt. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken mit neuem Geld eindecken können, steigt somit auf 4 Prozent. Seit Juli 2022 ist das nun der achte Zinsschritt, um die Inflation einzuhegen. Im Mai hat sie einer ersten Schätzung des Statistikamts Eurostat zufolge bei 6,1 Prozent (April: 7,0) gelegen.

Die EZB begründete die nächste Drehung an der Zinsschraube damit, dass sich die Inflation zwar verringert habe, sie jedoch zu lange zu hoch bleibe. Das Ziel ist aber nach wie vor: Für eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu sorgen. Die Währungshüter in Frankfurt rechnen damit, dass die durchschnittliche Gesamtinflation im Euroraum 2023 bei 5,4, 2024 bei 3,0 und erst 2025 bei 2,2 Prozent liegen dürfte. Lagarde sagte: "Die Reise ist noch nicht vorbei, wir haben noch einen Weg vor uns."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank, rechnet mit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses

Aber stimmt dessen Richtung? Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank, sagte im Gespräch unserer Redaktion: "Die EZB hat zu spät damit gestartet, an der Zinsschraube zu drehen. Die Bekämpfung der Inflation ist aber wie das Jäten von Unkraut. Wenn Sie zu spät damit beginnen, dann wird es schwierig, den Garten reinzuhalten. Aber: Noch eine Erhöhung im Juli, dann sind wir durch. Wir haben einen der schnellsten Zinserhöhungszyklen überhaupt gesehen, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein." Deutschland sei in einer Rezession und man dürfe - der ewige Spagat bei der Inflationsbekämpfung - die schwache Wirtschaft schließlich auch nicht ganz abwürgen. Zugleich müsse man aber bedenken, dass die Zinsen noch immer nicht das Niveau der Inflation erreicht hätten.

Ifo-Konjunktur-Experte Timo Wollmershäuser sagte auf Anfrage: „Es ist richtig, nicht mehr ganz so stark zu bremsen, auch weil sinkende Energiepreise die Inflation in den vergangenen Monaten spürbar verringert haben. Allerdings ist der heimische Preisauftrieb, wie er beispielsweise durch die Kernrate gemessen wird, immer noch viel zu hoch. Daher dürfte im Juli ein weiterer Zinsschritt folgen.“

DIHK fordert von Bundesregierung bessere Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen

DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben findet nachvollziehbar, dass die EZB ihren Kurs fortsetzt und sich nicht durch die jüngst leicht verbesserte Inflationsentwicklung davon abbringen lässt - denn die Kerninflation sei hoch. Aus Sicht der Unternehmen sei zu erwarten gewesen, dass deshalb die Phase hoher Zinsen und damit einhergehend die Phase einer stagnierenden Konjunktur als Preis einer wieder niedrigeren Inflation noch einige Zeit anhalten werde. Wansleben fordert daher: "Um aus einer solchen Situation herauszukommen, bedarf es einer konsequenteren Angebotspolitik der Bundesregierung, die darauf abzielt, die Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen am Standort Deutschland trotz gestiegener Zinsen deutlich zu verbessern.“

Lesen Sie dazu auch

Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch nach zehn Zinsanhebungen in Folge den Leitzins erst einmal in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen. Doch sie machte deutlich, dass das noch lange nicht das Ende der strengen Geldpolitik sein soll. Die Fed signalisierte noch mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr. In den USA hatte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Mai merklich abgeschwächt. Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent - die niedrigste Rate seit März 2021. Die EZB geht indes davon aus, dass das Wirtschaftswachstum im Euroraum geringer ausfällt als zunächst erwartet - und zwar nur noch 0,9 Prozent für dieses Jahr, 1,5 Prozent für 2024 und 1,6 Prozent für 2025. (mit dpa)