Türkische Zentralbank hebt Leitzins auf 15 Prozent

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt bei seinem Rettungsversuch für die Wirtschaft seines Landes offenbar mehr auf Finanzhilfen aus arabischen Ländern als auf Reformen und westliche Investoren. Die türkische Zentralbank hob am Donnerstag zwar zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren die Leitzinsen an, um die hohe Inflation zu bekämpfen, doch der Zinsschritt von 8,5 auf 15 Prozent blieb hinter den Erwartungen vieler Analysten zurück und enttäuschte die Märkte: Die Lira rutschte gegenüber Dollar und Euro weiter ab. Dennoch zeigte sich die türkische Regierung optimistisch und erklärte, sie erwarte Investitionen aus reichen Golfstaaten.

Die Zinsanhebung war die erste Bewährungsprobe für die neue Zentralbankchefin Hafize Gaye Erkan. Die 44-Jährige war nach Erdogans Wahlsieg vom 28. Mai auf Vorschlag des ebenfalls neuen Finanzministers Mehmet Simsek ernannt worden. Erkan und Simsek plädieren für eine Rückkehr zu einer berechenbaren Finanzpolitik, von der sich Erdogan in den vergangenen Jahren entfernt hatte. Der Kurs des Präsidenten hatte die Inflation auf zeitweise über 85 Prozent hochgetrieben und die Reserven der Zentralbank geleert. Deshalb erlaubte Erdogan, der im Wahlkampf weitere Zinssenkungen angekündigt hatte, nun eine Anhebung der Leitzinsen.

Steigt nun die Zahl der Firmenpleiten und der Arbeitslosen?

Höhere Zinsen dämpfen zwar die Inflation, sind aber ein Risiko für die Konjunktur, weil sie Kredite und Investitionen verteuern. Zumindest vorübergehend könnte die Zinsanhebung viele Firmen in den Bankrott treiben und die Arbeitslosigkeit verschlimmern. Das will Erdogan wegen der Kommunalwahlen am 31. März kommenden Jahres vermeiden: Bei den Wahlen will er die Herrschaft über die Metropole Istanbul und über die Hauptstadt Ankara zurückgewinnen, die seine Partei AKP im Jahr 2019 an die Opposition verloren hatte.

Wegen dieses Widerspruchs zwischen finanzpolitischen Notwendigkeiten im Kampf gegen die Inflation und Erdogans politischen Interessen fiel Erkans Zinsanhebung am Donnerstag kleiner aus als vielfach erwartet. „Weder Fisch noch Fleisch“, sagte der unabhängige Wirtschaftsexperte Mustafa Sönmez unserer Redaktion. Ein großer Zufluss von Geld aus dem Ausland sei unter diesen Bedingungen nicht zu erwarten: Das Zinsniveau liegt mit jetzt 15 Prozent noch weit unter der Inflation von knapp 40 Prozent.

Bei den Zinserhöhungen hat Erdogan die Kommunalwahlen im Blick

Sönmez erwartet, dass die Zentralbank in den kommenden Monaten die Zinsen weiter nur vorsichtig anheben wird, um Erdogans Pläne für die Kommunalwahlen nicht zu stören: „Erdogan will keine Schock-Therapie“, sagte Sönmez. Zentralbankchefin Erkan hat demnach keine freie Hand bei Zinsentscheidungen.

Ausländische Analysten, von denen einige eine Zinsanhebung auf 40 Prozent erwartet hatten, zeigten sich enttäuscht. Wenn Zentralbankchefin Erkan weitere Anhebungen ankündige, sei das einfach nicht überzeugend, schrieb Timothy Ash von der Vermögensverwaltung BlueBay auf Twitter: Schließlich habe Erdogan in den vergangenen Jahren noch jeden Zentralbankpräsidenten gefeuert, der gegen seinen Willen die Zinsen angehoben habe.