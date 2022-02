IG Metall droht Gersthofer Firma Humbaur mit Strafanzeige

Plus Der Anhängerhersteller Humbaur aus Gersthofen versucht laut IG Metall, die Erstwahl eines Betriebsrats zu verhindern. Jetzt denkt die Gewerkschaft über eine Anzeige nach.

Der Anhängerhersteller Humbaur aus Gersthofen will laut IG Metall Augsburg die Erstwahl eines Betriebsrates im eigenen Unternehmen verhindern. Das teilt die Gewerkschaft mit. Den weiteren IG-Metall-Angaben zufolge soll die Gersthofer Firma diesbezüglich mehrere Schritte - bis hin zur Kündigung des Stellvertretenden Vorsitzenden des Wahlvorstandes - unternommen haben.