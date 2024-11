Schmal und dunkel? So kommen kleine Flure größer raus

Eng und fensterlos oder ein langer Schlauch? Nicht immer sind Flure wirklich einladend. Doch keine Sorge: Mit der passenden Wandfarbe, ein paar Einrichtungskniffen und durch kluge Beleuchtung kann man auch kleine Exemplare freundlich gestalten.

Luftiger wirken dunkle Flure laut der Kölner DIY Academy etwa, wenn man für sie helle Wandfarben wählt: Weiß, Creme, Hellgrau oder Vanillegelb. Hat Ihr Flur Fenster, kann ein zartes Grün oder Hellblau an der Wand für Weite sorgen - und eine Verbindung nach draußen schaffen. Wer langen Fluren mehr Tiefe verleihen will, kann an der Stirnwand auch zu dunklen Farbtönen greifen: Dunkelgrau, Violett oder Petrol etwa.

Ein Trick: Horizontale Farbverläufe lassen Seitenwände breiter erscheinen. Streichen Sie dafür die untere Wandhälfte Ihres Flurs zum Beispiel in Pastelltönen und die obere in Weiß. Ein weiterer Tipp der DIY-Experten: durchgehende Streifenmuster nutzen. Horizontal ausgerichtet können sie einen kurzen Flur demnach verlängern. Vertikale Muster betonen hingegen die Raumhöhe. Sie eignen sich vor allem für schmale, lange Flure.

Wandbeleuchtung für mehr Tiefe

Und auch an der Beleuchtung kann man etwas drehen: Ist Ihr Flur klein und quadratisch, mag zwar eine flache, zentrale Leuchte an der Decke genügen. Für längliche Flure wählt man aber besser mehrere Deckenstrahler, zum Beispiel an einem Schienen- oder Seilsystem. Mit ihnen kann man dann auch einzelne Bereiche im Flur anleuchten.

Sinnvoll außerdem: eine Wandbeleuchtung mit Spots oder LED-Streifen. Sie geben dem Flur laut DIY Academy optische Tiefe. Ein großer Spiegel kann für gefühlte Weite sorgen. Am besten wählen Sie für die Stirnseite etwa ein bodenlanges Exemplar.

Schlanke Pflanzen, leichte Rahmen

Ein großes Problem kleiner Flure: zu wenig Stauraum. Allzu vollpacken sollten Sie Ihren engen Flur nach Möglichkeit aber besser nicht. Greifen Sie zu Schuhschränken mit geringer Tiefe, schmalen Wandregalen, Konsolentischen oder Sideboards. Haben die Schubladen, kann man auch Kleinkram unsichtbar verstauen. Eine platzsparende Aufbewahrungsoption für Jacken oder Mäntel sind schmale Garderobenleisten oder Garderoben mit Teleskopstangen.

Und auch bei Dekoartikeln hält man sich in kleinen Fluren besser zurück: Wählen Sie etwa hohe, schlanke Pflanzenarten, die den Raum nicht einengen. Sie möchten mehrere Bilder aufhängen? Wenn Sie die Höhe des Raumes betonen wollen, können Sie diese vertikal arrangieren. Entlang der Seitenwände aufgehängt, verleihen sie den DIY Experten zufolge optische Länge. Soll der Flur möglichst luftig wirken, verzichtet man in jedem Fall aber besser auf große und schwere Rahmen.