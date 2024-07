29-Jähriger stirbt nach Unfall mit gestohlenem Motorrad

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 5728 nahe Sankt Georgen im Schwarzwald ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 29-Jährige fuhr auf seiner Maschine zu schnell in eine Kurve und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit einem Auto zusammen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Der 57 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer keine Fahrerlaubnis hatte und seine Maschine bereits vor mehreren Jahren in Luxemburg gestohlen worden war.

