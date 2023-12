Ist die elektronische Patientenakte eine Revolution in Europas Medizingeschichte?

Schon bald sollen alle EU-Bürger eine europäische, elektronische Patientenakte erhalten, auf der Rezepte, Laborergebnisse und sonstige Diagnosen gespeichert sind.

Als das Kind mit der einseitig weiten Pupille in der Klinik auftauchte, schrillten alle Alarmglocken. Es könnte, so befürchteten die Mediziner, ein Warnzeichen dafür sein, dass ein Nerv im Gehirn gestört ist. Die verantwortliche Ärztin ordnete ein MRT an, das Wort „dramatisch“ fiel. So erinnert sich Peter Liese an einen Fall, den er als junger Kinderarzt erlebt hatte und der sich später als völlig harmlos herausstellte, nachdem die alte Akte gefunden wurde. Die Erscheinung war längst bekannt. „Mit einer elektronischen Patientenakte hätten wir das innerhalb von Minuten wissen können“, sagt Liese heute.

Es ist ein Beispiel, von dem der CDU-Europaabgeordnete gerne erzählt, um die Vorteile des Europäischen Gesundheitsdatenraums hervorzuheben. Für dessen Einführung stimmte am gestrigen Mittwoch eine Mehrheit des EU-Parlaments in Straßburg. Ob im Urlaub in Süditalien, auf Geschäftsreise in Amsterdam oder beim Besuch eines neuen Spezialisten in der Heimat: Künftig erhalten alle Europäer die Möglichkeit, ihre Daten – unkompliziert und auf dem Handy oder einer Scheckkarte – elektronisch zu speichern und diese dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie das möchten.

Was, wenn man nicht will, dass der Orthopäde von der Depression erfährt?

Die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler sprach von einem „echten Quantensprung“ für Patienten. „Das kann in Notfällen Leben retten“, lobte auch Liese. So erfahre der behandelnde Arzt schnell und einfach, welche Allergien sowie Vorerkrankungen es gebe oder welche Medikamente der Patient nehme – und könne dann basierend auf medizinischen Bildern oder Laborergebnissen gezielt behandeln. Falls jemand nicht will, dass der Orthopäde von der Depression erfährt, gibt es die Option zum Nein. Für Liese aber ist klar: „Wer möchte, dass man gut behandelt wird, muss einwilligen, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden.“

Gegen den Gedanken sträuben sich insbesondere in Deutschland zahlreiche Bürger. Der EU-Parlamentarier Patrick Breyer von der Piratenpartei kritisierte etwa einen „Zwang zur elektronischen Patientenakte“. Er warf den Kollegen vor, „im Profitinteresse der Industrie faktisch das Arztgeheimnis aushebeln“ zu wollen, das die Bürger davor schütze, „dass wir aus Scham oder Sorge um unseren Ruf zum Beispiel vor einer Paartherapie oder Entzugstherapie zurückschrecken“.

Elektronische Patientenakte: Vor allem Deutschland hat Nachholbedarf

EU-Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas hatte den Vorstoß im Mai 2022 präsentiert und ihn als „Revolution in der europäischen Medizingeschichte“ gepriesen. Die Folgen dürften vorneweg in Deutschland zu spüren sein. Wie groß der Nachholbedarf in der Bundesrepublik ist, zeigt ein Blick auf Staaten wie Dänemark oder Finnland, wo die Daten der Bürger bereits zentral gespeichert und per Smartphone abrufbar sind. Angetrieben werden die Deutschen nun von der Union, die den Fortschritt der nordeuropäischen Mitgliedstaaten zum Standard machen – und den rückständigen Ländern einen Schub für die Digitalisierung verpassen will.

Lesen Sie dazu auch

Doch obwohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ebenfalls verlangt, dass künftig jeder gesetzlich Versicherte automatisch eine elektronische Patientenakte erhält, soll es dem SPD-Mann zufolge eine Möglichkeit geben, per Opt-Out zu widersprechen. Das heißt, dass Bürger die Speicherung ihrer Daten untersagen können. Das wiederum lehnt das Hohe Haus Europas ab. Deutschland habe „lange genug geschlafen bei der Digitalisierung“, kritisierte Liese. „Wir müssen den Prozess jetzt nicht noch mal kompliziert machen und aufhalten.“ Im Rat, dem Gremium der 27 Mitgliedstaaten, mit dem sich das Abgeordnetenhaus bis Februar auf einen Kompromiss einigen will, wird nicht erwartet, dass die von Berlin favorisierte Version eine Mehrheit findet.