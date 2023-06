Was bedeutet das Ende der Maestro-Karten für Kundinnen und Kunden?

Ab Juli 2023 werden keine neuen Maestro-Karten mehr ausgegeben. Welche Alternativen es künftig gibt und warum man nicht mit jeder Karte überall bezahlen kann.

Als Erstes vorab: Nein, die EC-Karte wird nicht abgeschafft – auch wenn sie streng genommen schon seit 2007 nicht mehr EC-, sondern Girokarte heißt. Das greift dem, was sich ab Juli 2023 ändert, zu kurz. Trotzdem scheint bei vielen genau dieser Eindruck entstanden zu sein, als Mastercard Ende 2021 ankündigte, das Maestro-System einzustellen. Aber was genau ändert sich dann? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist eine Maestro-Karte?

Maestro-Karten erkennt man an den zwei roten und blauen Punkten, die sich überlappen. Ein Logo, das man derzeit noch auf vielen deutschen Girokarten findet. Mastercard betreibt das Maestro-Bezahlsystem, ab Juli 2023 stellt das Zahlungsunternehmen das System allerdings ein. Das bedeutet, dass alle neu ausgegebenen Girokarten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr über die Maestro-Funktionen verfügen werden. Ohne diese Funktionen kann man mit deutschen Girokarten streng genommen im Ausland nicht mehr zahlen oder Geld abheben.

Was folgt auf Maestro?

Damit deutsche Kundinnen und Kunden künftig ihre Girokarten auch im Ausland verwenden können, gibt es bereits Ersatz. Eva Mang, Pressesprecherin des Sparkassenverbands Bayern, sagt, dass es statt Maestro zukünftig ein anderes ergänzendes Zahlverfahren, also sogenanntes "Co-Badge" für die Sparkassen-Karten geben wird: Entweder Debit Mastercard, Visa Debit oder V-Pay. Manche Direktbanken wie ING Diba gehen laut Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern hingegen einen anderen Weg. Sie versenden zwei Karten: eine reine Girokarte, die nur in Deutschland einsetzbar ist, und eine Visa Debitkarte, mit der man auch im Ausland zahlen kann.

Warum wird die Maestro-Karte abgeschafft?

Mastercard selbst begründet diesen Schritt damit, dass die Maestro-Funktionen heute nicht mehr zeitgemäß seien. Die neue Debit Mastercard soll es daher vor allem vereinfachen, mit Girokarten online zu bezahlen. Das Unternehmen spricht in einer Pressemitteilung von einem "wichtigen Upgrade" und davon, dass die Girokarten durch das neue Verfahren "aufgewertet" werden. Verbraucherschützerinnen und -schützer gehen allerdings davon aus, dass es auch eine Rolle spielen dürfte, dass Mastercard seinen Umsatz im Onlinehandel dadurch vergrößern möchte.

Welche neuen Funktionen kommen hinzu?

Die wichtigste Änderung hat demnach auch damit zu tun, dass die neuen Karten besser für Online-Zahlungen gerüstet sind. Anders als bisher haben sie eine 16-stellige Kartennummer, ein Ablaufdatum und auf der Rückseite eine dreistellige Prüfzahl, wie man es bereits von Kreditkarten kennt.

Was unterscheidet Girokarten dann noch von Kreditkarten?

Auch wenn Girokarten künftig durch die Änderungen ähnlich wie Kreditkarten aussehen, haben sie nach wie vor eine unterschiedliche Funktionalität: Das Geld wird direkt nach jeder Zahlung vom Konto abgebucht und nicht erst gebündelt am Ende des Monats, wie es bei Kreditkarten der Fall ist.

Was passiert mit den Maestro-Karten ab Juli 2023?

Erst einmal nichts. Maestro-Karten, die aktuell noch im Umlauf sind, behalten bis Ende 2027 noch ihre derzeitigen Funktionen bei. Oder zumindest so lange, bis die Karten ablaufen. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich außerdem grundsätzlich nicht selbst um neue Karten kümmern. Die Sparkassen etwa schicken die neuen Karten laut Mang einige Wochen vor Ablauf der alten Karten automatisch per Post zu. Trotzdem empfiehlt es sich, sich genau über die Änderungen und die neuen Funktionen bei der eigenen Bank zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

Was sollten Verbraucherinnen und Verbraucher außerdem beachten?

Vor allem eine Sache ist gut zu wissen: Jede Girokarte ist auch eine Debitkarte. Aber die Debitkarten, die etwa Mastercard und Visa ausgeben, werden in Deutschland nicht überall akzeptiert. Der Grund ist simpel: Im Gegensatz zu den für den deutschen Markt entwickelten Girokarten, fallen für Debit- oder Kreditkarten beim Bezahlen für die Händlerinnen und Händler deutlich höhere Gebühren an. Davon merken Verbraucherinnen und Verbraucher zwar zunächst einmal nichts. Aber Straub von der Verbraucherzentrale Bayern gibt an, dass sich diese höheren Kosten voraussichtlich schleichend auf den Preisen wiederfinden werden. Das "Gebot der Stunde" sei laut ihm deshalb auch online zu schauen, welche deutschen oder europäischen Zahlungsangebote es gebe und diese dann vorrangig zu nutzen. Im außereuropäischen Ausland könne es außerdem vorkommen, dass man nach wie vor nicht um eine Kreditkarte herumkomme.