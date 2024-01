Gleichberechtigung

vor 44 Min.

Wie es um den Frauenanteil in den Chefetagen bestellt ist

Ganz an der Spitze von Dax-Unternehmen dominieren noch Männer, aber in die Führungsetagen ziehen immer mehr Frauen ein.

Plus In den Dax-Unternehmen kommen immer mehr Frauen in Verantwortung, zeigen Studien. Ganz an der Spitze dominieren aber nach wie vor Männer. Woran das liegt.

Von Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Es tut sich etwas an der Spitze der Aktiengesellschaften in Sachen Gleichberechtigung. Es gibt immer mehr Vorständinnen in Deutschlands großen, börsennotierten Unternehmen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hervor. Den Angaben zufolge führen inzwischen auch 128 Managerinnen in den Vorstandsgremien die Geschicke der Konzerne aus DAX 40, MDAX und SDAX. Das sind zwanzig mehr als noch vor einem Jahr. Vor vier Jahren saßen weniger als halb so viele Frauen (59) in den Vorständen.

Es geht also einerseits was, aber von Parität ist man andererseits dennoch weit entfernt. Denn den 128 Damen stehen in den Chefetagen 568 Herren gegenüber. Und trotz des Anstiegs bleiben laut EY viele der geschäftsführenden Gremien auch 2024 "reine Männerdomänen": Fast vier von zehn Unternehmen in den 160 gelisteten Top-Unternehmen haben keine einzige Frau in ihren Vorstandsgremien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen