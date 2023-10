Entweder oder Ente! Ein Klassiker feiert 75. Geburtstag

VW Käfer oder Ente? Das ist eine der großen Entweder-oder-Fragen des Lebens.

Das Leben ist voller Fehlentscheidungen. Langsamste Kasse im Supermarkt. Butterbreze vom Vortag. Sitzplatzreservierung im Waggon mit dem Junggesellenabschied. Schnippische Antwort versehentlich an den ganzen Mail-Verteiler. Weißes Hemd zu Spaghetti. Kennen Sie auch, oder?

Und dann gibt es natürlich die großen Entweder-oder-Fragen des Lebens. Ja, Ehe, Kinder, Job und so schon auch. Aber viel einschneidender war für uns Kinder der 80er zum Beispiel: Geha oder Pelikan (Füller), Amigo oder Scout (Schulranzen). Das sind die Momente, in denen sich ganze Lebenswege entscheiden. Erst recht bei der Wahl des Fußballvereins: bequem ein Bayern-Trikot schenken lassen oder sich von Anfang an auf die Widrigkeiten des Lebens einstellen und Sechzig-Fan werden? Was davon nun die Fehlentscheidung ist, muss natürlich jeder für sich selbst beantworten.

Früher lautete die Frage: VW Käfer oder Ente?

Zwei Denkschulen gibt es seit jeher auch in der Unterhaltung. Stones oder Beatles? Ärzte oder Tote Hosen? Dallas oder Denver Clan? Klar, man kann auch beides irgendwie gut finden. Aber wer will das schon, so ein ungefährliches Leben im Ungefähren, ungefähr so spannend wie die Begrüßung der Ehrengäste auf einem FDP-Parteitag?

Nur in ganz seltenen Fällen ist es tatsächlich schier unmöglich, Entweder oder Oder zu sagen. Dazu gehört die Frage: VW Käfer oder Ente? Wenn man die heutigen windkanalgeglätteten Autos mit diesen beiden charmanten Klassikern vergleicht, könnte man glatt auf den Gedanken kommen, zu behaupten, früher sei sowohl das Entweder als auch das Oder besser gewesen. Aber wir schweifen ab. Was wir eigentlich sagen wollten: Die Ente wird 75 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern! Oder?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch