Gehört Ketchup wirklich in den Kühlschrank?

Würden Sie jemanden heiraten, der eine angebrochene Ketchup-Flasche einfach in der Wärme stehen lässt? Muss die nicht gekühlt werden? Ein Hersteller spricht nun ein Machtwort.

Es gibt ein paar grundsätzliche Fragen im Leben, die man klären sollte, bevor man sich auf eine Beziehung mit einem anderen Menschen einlässt. Und bevor jetzt diese ganzen Life-Coaches nervös werden und nach einem passenden Spruch von Laotse oder John Lennon suchen: Ja, natürlich geht es um gemeinsame Werte und ob man zusammen lachen kann und ob man Kinder will und all diese Sachen, die man heute trilliardenfach auf Instadingens nachlesen kann. Es geht aber eben auch um die Frage, ob eine angebrochene Ketchup-Flasche in den Kühlschrank gehört oder nicht.

In Bayern steht vorher noch die Frage: der oder das Ketchup?

Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, dass es daran ja wohl nicht scheitern sollte. Aber ganz ehrlich: Sind es nicht oft die banalsten Dinge, über die wir uns am meisten streiten können? In Bayern fängt das ja schon damit an, dass eine latente Uneinigkeit darüber herrscht, ob es korrekterweise das Ketchup oder der Ketchup heißt. Aber selbst wenn das einvernehmlich geklärt werden kann, bleibt immer noch die Aufbewahrungsdebatte.

Weil, interessant ist das schon: Der eine sagt natürlich Kühlschrank, weil sonst Gammel-Alarm. Und die andere hält es für Frevel, eisgekühlte Tomatensoße über heißes Essen zu kippen. Und beide haben ja recht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In den USA hat nun der Ketchup-Hersteller Heinz ein ultimatives Machtwort gesprochen. "Ketchup. Gehört. In. Den. Kühlschrank!!!", twitterte das Unternehmen und löste damit eine tagelange, ebenso unterhaltsame wie erbitterte Diskussion aus.

Sie finden, dass es doch wirklich Wichtigeres gebe? Mag sein, aber Hand aufs Herz: Ketchup? Kühlschrank? War wirklich noch nie ein Thema bei Ihnen zu Hause? Sehen Sie!

Lesen Sie dazu auch