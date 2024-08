Kursleiter: Erwachsene fangen bei Gold an zu spinnen

Die Faszination von Gold verblendet manche Menschen nach den Erfahrungen von Michael Leopold, der Kurse zum Goldwaschen anbietet. «Erwachsene fangen immer leicht an zu spinnen, wenn es um Gold geht», sagte der Diplom-Geologe bei einem seiner Workshops in Bad Herrenalb im Nordschwarzwald. «Die erwarten hühnereigroße Nuggets.» Doch meist handelt es sich bei den Gold-Funden in Deutschland bloß um winzige Flitter, mit denen sich kein Vermögen machen lässt.

«Gold hat von seinem Mythos noch nichts verloren», erklärte Leopold den Hype um das Edelmetall. Die Nachfrage nach den Kursen sei ungebrochen. Das liege auch an Fernsehformaten, die ein Bild von Spannung, Abenteuer und Erfolg vermittelten. Solche Beiträge seien für Goldwaschkurse zwar gutes Marketing, sagte er. Die dort gezeigten Eindrücke entsprächen allerdings eben nicht der Realität in Deutschland.

Emsig suchen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern nach Goldpartikeln im Flusssand. Foto: Uli Deck/dpa