So will Südosteuropa vom russischen Gas unabhängiger werden

Ein griechisch-bulgarisches Konsortium baut ein Flüssiggas-Terminal. Es soll Südosteuropa unabhängiger von Russland machen und könnte auch die Ukraine versorgen. Ein Modell für Deutschland?

Die Planung begann vor mehr als zehn Jahren, aber die akute Krise um die Ukraine und die Zweifel an der Zuverlässigkeit Russlands als Gas-Lieferant Europas geben dem Projekt eine besondere Aktualität. Die Aktionäre des griechisch-bulgarischen Konsortiums Gastrade gaben dieser Tage das Startsignal für den Bau eines schwimmenden Flüssiggas-Terminals beim nordgriechischen Hafen Alexandroupoli. In der Anlage soll Flüssiggas (LNG), das in Tankern angeliefert wird, in gasförmigen Zustand zurückgeführt werden und durch Pipelines zu den Abnehmern in Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Nordmazedonien und Serbien fließen.

LNG (Liquified Natural Gas) entsteht, wenn man Erdgas auf eine Temperatur von minus 162 Grad Celsius herunterkühlt. Es wird dabei auf ein Sechshundertstel seines Volumens komprimiert. So lässt es sich in flüssiger Form in Tankern transportieren. Gasförderer und Abnehmerländer werden so unabhängiger von Pipelines. LNG hat den Handel flexibler und zu einem weltumspannenden Geschäft gemacht.

USA werden wohl bald größter Flüssiggas-Exporteur

Vor allem im asiatischen Raum, wo es weniger Pipelines gibt als in Europa, spielt Flüssiggas eine große Rolle. Bedeutendste Abnehmer sind China, Japan, Südkorea und Taiwan. Zu den wichtigsten Lieferanten gehören Australien und Katar. In diesem Jahr dürften aber die USA diese beiden Länder überholen und zum größten LNG-Exporteur aufsteigen.

Ob der Bemühungen Europas um eine Diversifizierung seiner Gasversorgung wird LNG aus den USA immer interessanter. Das Terminal in Alexandroupoli wird eine wichtige Rolle für die Energiesicherheit Südosteuropas spielen und die Region unabhängiger vom Gaslieferanten Russland machen. Technisch wäre es sogar möglich, von Alexandroupoli die Ukraine mit Erdgas zu versorgen, heißt es von Seiten des Betreibers Gastrade.

Das Terminal soll Ende 2023 in Betrieb gehen

Zu dem Konsortium gehören als Aktionäre die griechische Copelouzos-Gruppe, das staatliche griechische Gashandelsunternehmen Depa, der griechische Netzbetreiber Desfa, der staatliche bulgarische Gaskonzern Bulgartransgaz und die Reederei Gaslog des griechischen Schiffseigners Peter Livanos. Die Baukosten des Terminals werden auf 380 Millionen Euro beziffert. Davon kommen 166,7 Millionen aus Fördermitteln der EU. Die Anlage soll Ende 2023 in Betrieb gehen und kann im Endausbau pro Jahr 5,5 Milliarden Kubikmeter Gas in Pipelines einspeisen. Zum Vergleich: Griechenland verbrauchte 2021 sechs Milliarden Kubikmeter Gas, Bulgarien etwa drei Milliarden.

Griechenland wird mit dem Terminal zu einer wichtigen Drehscheibe der Flüssiggas-Versorgung. Das Land hat früh die wachsende Bedeutung von LNG erkannt. 1999 ging auf der Insel Revithoussa bei Athen das erste LNG-Terminal in Betrieb. Es wird vor allem mit Gas aus Algerien beliefert. Und während Deutschland bisher kein einziges LNG-Terminal hat, plant der griechische Mineralölkonzern Motor Oil bei Korinth bereits die dritte Anlage dieser Art. Dioryga Gas, so der Name des Projekts, soll 2030 in Betrieb gehen.

Griechenland hat eine extrem große Flüssiggas-Tankerflotte

Auch die Reeder, die mit ihren Supertankern seit den 1960er Jahren die Rohöltransporte auf den Weltmeeren dominieren, setzen auf Flüssiggas. Von den 667 LNG-Tankern, die Ende 2021 weltweit unterwegs waren, gehören 105 griechischen Eignern. Nach Berechnungen des Marktbeobachters Vessels Value verfügt Griechenland über die wertvollste Flüssiggas-Tankerflotte der Welt, gefolgt von Japan und China.

Und die Griechen legen nach: Von 127 LNG-Tankern, die gegenwärtig bei den Werften in Arbeit sind, werden 57 im Auftrag griechischer Reeder gebaut. Das Auftragsvolumen beläuft sich nach Schätzungen aus Schifffahrtskreisen auf zehn Milliarden Euro. Die Reeder hoffen auf eine gute Rendite. Bereits zwischen 2016 und 2020 haben sich die Charterraten für Gastanker versechsfacht.

Aktuell profitieren die Reeder von den stark steigenden Gaspreisen. Sie treiben auch die Charterraten in die Höhe. Lag die Tagesrate für einen LNG-Tanker mit 160.000 Kubikmetern Fassungsvermögen im September noch bei 50.000 Dollar, wurden im Oktober bereits 200.000 Dollar bezahlt.