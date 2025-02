Flugzeuge aus dem Unterallgäu für die Welt

Es existiert keine Provinz in der Wirtschaftswelt. Weltmarktführer, wie es sie in Süddeutschland zuhauf gibt, sind oft abseits der Metropolen anzutreffen. Besonders gut versteckt liegt die auf ihrem Gebiet der Trainings-Flugzeuge global führende Firma H3 Grob Aircraft rund zehn Kilometer nordöstlich von Mindelheim entfernt. Umgeben von flachen Äckern und Wiesen wie Bächen hat sich hier einst der 2016 gestorbene Unternehmer Burkhart Grob seinen Traum von einem Luftfahrt-Unternehmen erfüllt. Es war nicht weit für ihn von seinem Maschinenbau-Imperium in Mindelheim zur damaligen fliegerischen Dependance. Mit Segelflugzeugen fing alles an.

In Tussenhausen-Mattsies fühlte sich der Ingenieur und Tüftler besonders wohl. Hier hoben seine neuesten Flieger auf der firmeneigenen Start- und Landebahn ab. Immer noch steht vor der Rollbahn auf einem Schild „Mindelheim-Mattsies“. Der Flugplatz dürfte einer der unbekanntesten in Deutschland sein, doch er verfügt über eine bewegte Geschichte. Hier stellte Burkhart Grob einst seine riesigen Höhen-Aufklärungs-Flugzeuge vor. Ende der 80er- und in den 90er-Jahren wollte der Unternehmer hoch hinaus, doch auf Bundesebene fand er für seine Projekte am Ende zu wenig finanziellen Rückenwind und vor allem mangelhaften politischen Auftrieb, auch wenn der Luftfahrt-Enthusiast vehement für den Erfolg der Riesen-Flieger kämpfte.

Im Freien steht eine Luftfahrt-Denkmal

Dabei stellte das unter dem Namen „Lapas“ bekannt gewordene Höhenflugzeug G 520Egrett mit 33 Metern Spannweite, auch „Strato 1“ genannt, fünf Weltrekorde auf. Die Maschine „Strato 2C“ weist hier eine entsprechende Länge von 56,5 Metern auf und wurde größtenteils aus kohlefaserverstärktem Kunststoff gebaut, ein Material, das leicht und dennoch steif ist. Zum Vergleich: Eine Boeing 747-8, also ein gestreckter Jumbo-Jet, kommt auf 68,4 Meter Spannweite. Der große Grob-Flieger sollte in Höhen von bis zu 24.000 Metern vordringen, um etwa die Ozonschicht und das Klima zu erforschen. Nun steht der gewaltige Strato-2-Flieger unweit der Start- und Landebahn von H3 Grob Aircraft im Freien. Das Flugzeug ist eine Art Denkmal für fliegerische Visionen und Ambitionen, aber auch ein Mahnmal dafür, dass die deutsche Politik schon in den 90er-Jahren, anders als in Frankreich, der Luftfahrtbranche immer wieder die nötige massive Rückendeckung versagt hatte.

Icon Vergrößern Das Flugzeug Strato 2c ist zu einem Denkmal der Luftfahrtgeschichte geworden. Foto: H3 Grob Aircraft Icon Schließen Schließen Das Flugzeug Strato 2c ist zu einem Denkmal der Luftfahrtgeschichte geworden. Foto: H3 Grob Aircraft

Die Firma Grob zog sich aus der Luftfahrtsparte einst zurück und konzentrierte sich mit Erfolg auf den Maschinenbau. Eine Schweizer Gesellschaft stieg ein und musste 2008 Insolvenz anmelden. Das hätte das Ende des besonderen Standorts in Tussenhausen-Mattsies sein können, doch 2009 traute sich der bayerische Unternehmer André Hiebeler mit seinen beiden Geschwistern und zwei Freunden als Unterstützer etwas und schwang sich zum Retter des Unternehmens auf. Die neue Führungsriege taufte das Unternehmen in H3 Grob Aircraft um. Der heute 64-Jährige hat die Firma mit knapp 70 Beschäftigten nach der Insolvenz übernommen. Jetzt arbeiten wieder rund 280 Frauen und Männer für den Flugzeugbauer, der die Zahl der Beschäftigten auf 300 ausbauen will und derzeit Fachkräfte wie Auszubildende sucht. Auch Quereinsteiger haben eine Chance.

André Hiebeler ist ein Kämpfer und hat lange in den USA mit Flugzeugen gehandelt. Die Übernahme sei „wagemutig, spannend und abenteuerlich“ gewesen, erinnert er sich. Und als 2019 sicher eingeplante Aufträge von Kunden storniert wurden, musste er notgedrungen Stellen abbauen, „baggerte“ aber mit seinen Mitstreitern um neue Bestellungen. Die Mühe sollte sich für den Sohn des bekannten Bergsteigers und Autors Toni Hiebeler lohnen. André Hiebeler will hoch hinaus und das Erfolgsprodukt, den kunstflugtauglichen Trainings-Flieger G 120TP, in weitere Länder verkaufen. Dabei haben Staaten rund um den Globus solche mit leichten Verbundwerkstoffen bestückten Flieger bestellt und ihren Luftwaffen zum Training für spätere Kampfflugzeug-Piloten übergeben. Zuletzt hatte Kanada für die Royal Canadian Air Force 23 Trainingsflugzeuge aus dem Unterallgäu geordert – ein Großauftrag, der das Unternehmen lange auslastet. Derzeit trainieren Piloten aus dem Land in Tussenhausen-Mattsies. Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Grob-Aircraft-Spezialisten stehen kanadische und deutsche Fahnen auf dem Tisch.

Die Geschäfte laufen gut für Grob Aircraft

Die Geschäfte laufen gut für das Unternehmen. Wie gut, sagen die Verantwortlichen nicht. Sie nennen keine Gewinnzahlen. Ehe die Unterallgäuer mit Kanada einen zusätzlichen Kunden gewonnen haben, bestellte Schweden noch einmal drei weitere Flugzeuge nach. Und die deutsche Luftwaffe hat im vergangenen Jahr den Vertrag für die Ausbildung mit H3 Grob Aircraft verlängert. So trainieren angehende deutsche Kampfflugzeug-Piloten, die einmal die amerikanische F-35 fliegen, in den USA auf Trainings-Maschinen aus Bayern. Dabei hat sich das Unternehmen zu einem Systemhaus entwickelt: Neben den Fliegern können die Käufer ihre Piloten auch auf mit ausgefeilten Trainingsprogrammen und von Grob selbst entwickelten und gebauten Flug-Simulatoren ausbilden. Das spart Zeit und Geld. Streitkräfte müssen weltweit auf die Kosten achten und setzen deswegen vielfach auf das Grob-Aircraft-System. Das Unternehmen digitalisiert sich immer weiter und mischt, was Simulatoren und Trainingsprogramme betrifft, weltweit vorn mit.

Neben Kanada, Schweden und Deutschland sind die Trainings-Flugzeuge bei Luftwaffen in Argentinien, Bangladesch, Ecuador, Äthiopien, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Israel, Kenia, Mexiko und Jordanien im Einsatz. Derzeit werden erste, gelb lackierte Flieger für Kanada in den Hallen in Tussenhausen-Mattsies produziert. Das Unternehmen sieht sich als letzter nennenswerter Hersteller in deutschen Händen an, der Flugzeuge komplett im Heimatland baut. Wer die Beschäftigten beobachtet, erkennt: Hier ist viel Handarbeit gefragt. In der Endmontage – wenn etwa Rumpf und Flügel verheiratet werden – zeigt sich, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meinen, wenn sie sagen: „Wir sind eine Familie.“ Alle arbeiten am Ende zusammen, ob Ingenieure, Leichtflugzeugbauer, Qualitäts-Experten und der Produktionsleiter, um die hohen Ansprüche von Flugzeugen made in Germany zu erfüllen.

Icon Vergrößern André Hiebeler ist Chef von H3 Grob Aircraft. Foto: Johann Stoll Icon Schließen Schließen André Hiebeler ist Chef von H3 Grob Aircraft. Foto: Johann Stoll

Die Frauen und Männer von H3 Grob Aircraft grüßen sich und Gäste in ihrem großen Handwerksbetrieb mit „Servus“. Auszubildende dürfen am Flugzeug mitarbeiten. Mancher Experte bleibt länger an Bord, als er müsste: So arbeitet Ulrich Schell mit 69 Jahren weiter als Testpilot und ist damit ein Youngster gegenüber Karl „Charly Fürnrohr“. Der Verkaufs-Chef wird am 19. Februar 73 Jahre alt und denkt nicht ans Aufhören, zu wertvoll sind sein Wissen und internationales Netzwerk für H3 Grob Aircraft. Dabei ist er erst 13 Jahre für die Firma tätig. In seinem langen früheren Leben war Fürnrohr wie einige Beschäftigte bei der Bundeswehr. Als Kampfflugzeug-Pilot flog er zunächst den Starfighter, dann die Phantom. Nach knapp 40 Jahren und beinahe 4000 Flugstunden beendete der Soldat seine Bundeswehrzeit als Oberst. Heute wie früher sei er 130 bis 150 Tage im Jahr unterwegs: „Meine Frau ist das schon gewohnt.“

Der Verkaufs-Spezialist setzt auf weitere Erfolge für Grob Aircraft etwa in Afrika. In seiner Abteilung arbeitet Tim Schneider, der 25 Jahre alt ist, aber schon sein 5. Dienst-Jubiläum feiert. Fürnrohr nennt ihn. „junger Kamerad“. Der junge Kamerad trägt eine Flieger-Jacke, hat ein Betriebswirtschafts-Studium erfolgreich beendet und „ist als Stadtkind von Köln auf das platte Land im Unterallgäu gezogen“. Er hätte auch in eine Unternehmensberatung gehen können, meint der Sohn eines Bundeswehr-Piloten. Doch seit Schneider als Werkstudent bei H3 Grob Aircraft miterlebt hat, wie an einem Standort komplette Flugzeuge gebaut werden, bleibt er bei der Firma und hat neben dem Beruf den Flugschein gemacht.

In Tussenhausen-Mattsies lassen sich Menschen treffen, die interessante Geschichte erzählen, so Theresa Pfeifer-Wölfle, die im Verkaufsbereich für H3 Grob Aircraft arbeitet. Nachdem Firmen-Chef Hiebeler Anfang 2020 erkannt hatte, dass sich die Corona-Pandemie länger hinzieht, entschied sich das Unternehmen schon im März des Jahres, Masken herzustellen. Pfeifer-Wölfle übernahm das Projekt, auch weil sie Chinesisch spricht. Die Firma kaufte in China halbautomatische Maschinen zur Produktion von FFP-2-Masken. Die Fertigung lief an und H3 Grob Aircraft konnte Beschäftigte aus der Kurzarbeit zurückholen. Schnell fasste das Unternehmen auf dem Markt Fuß. Später, als wieder die Flugzeugproduktion startete, wurden die chinesischen Maschinen gegen vollautomatische aus deutscher Produktion eingetauscht. Insgesamt wurden schon mehr als 2,5 Millionen Masken verkauft. Theresa Pfeifer-Wölfle sagt jedoch: „Mittlerweile läuft das Geschäft nur noch gelegentlich nebenbei.“

Masken-Produktion in der Corona-Zeit

So trist die Corona-Zeiten waren, so amüsant ist eine Geschichte aus dem Fundus der H3-Grob-Aircraft-Mitarbeiterin: Als die ersten beiden Masken-Maschinen aus China in Betrieb genommen wurden, erhielt das bayerische Unternehmen den Rat, einen Techniker aus dem Land zu holen. Unter großem Aufwand wurde der Mann aus einem Dorf im Süden Chinas eingeflogen. Der Chinese hatte große Angst vor Bären, die er in der Region um Mindelheim vermutete. Es sei schwer gewesen, ihn aus seiner Unterkunft zu locken. Auf dem Werksgelände hielt sich der Experte dann lieber in den Hallen auf, wähnte er sich doch auch dort im Freien von wilden Tieren umgeben. Am Ende half der Mann beim Anlauf der Masken-Produktion. Die Geschichte zeigt, wie findig das Team um Firmen-Chef Hiebeler ist.

Auch mit der Auslieferung der Flugzeuge hat es eine besondere Bewandtnis: Die Maschinen werden zum Teil direkt per Luft an die Kunden übergeben. Die Reise etwa nach Bangladesch und Ecuador begann mit einem Extra-Tank an Bord auf dem Flugplatz in Tussenhausen-Mattsies und führte über einige Zwischen-Stopps in die fernen Länder.