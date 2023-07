Das einst stolze britische Gesundheitssystem erlebt den Niedergang

Lange Zeit waren die Briten auf kaum etwas so stolz wie auf den Nationalen Gesundheitsdienst. Nun feiert der NHS seinen 75. Geburtstag – und steckt in einer tiefen Krise.

Wer durch die Straßen Londons spaziert, muss nicht lange suchen, um auf einer Mauer oder einem Brückenpfeiler das Graffiti des Logos des britischen „National Health Service“, kurz NHS, zu finden; oft versehen mit einem Regenbogen oder umrandet von einem Herz. Vergangene Woche sang der Kinderchor des Cambridge Children’s Hospital anlässlich des 75. Geburtstages des nationalen Gesundheitsdienstes sogar „Happy Birthday“. Der NHS bietet seit dem 5. Juli 1948 weltweit zum ersten Mal eine staatliche Gesundheitsversorgung für alle. Dabei gilt vielen Briten vor allem ein Credo als heilig: Dass die Versorgung im Bedarfsfall für jeden kostenlos ist. Der Dienst finanziert sich dabei, anders als in Deutschland, aus Steuern und Beiträgen zur nationalen Sozialversicherung. Eine öffentliche Krankenversicherung gibt es nicht.

Nun begeht der NHS zwar am Mittwoch sein 75. Jubiläum, ein Grund zum Feiern ist dies aber eigentlich nicht. Im Gegenteil: Denn das System steckt in der schlimmsten Krise seit seiner Gründung. Eine Studie der Denkfabrik „The King’s Fund” zufolge sterben Briten früher an Krebs und Herzerkrankungen als Bürger in anderen Ländern Europas.

Expertin macht die konservative Regierung für die Krise des NHS verantwortlich

Dafür verantwortlich sind laut Stuart Hoddinott von der Denkfabrik „Institute for Government“ vornehmlich die Maßnahmen der Tory-Partei in den letzten 13 Jahren. Die konservative Regierung habe nicht nur an den Löhnen gespart, es sei deutlich weniger investiert worden. Krankenhäuser seien nicht saniert, IT-Systeme nicht aktualisiert und technisches Equipment nicht erneuert worden. Während es laut „The King’s Fund” in Deutschland knapp acht Betten pro 1000 Einwohner gibt, sind es in Großbritannien nur knapp 2,5. Der Arbeitskräftemangel, der durch die Folgen des Brexit und die schlechte Bezahlung verschlimmert wurde, führte dazu, dass Ärzte und Krankenpfleger völlig überlastet sind. Laut Angaben der Institution für Pflege- und Hebammenberufe „Nursing and Midwifery Council” kehrten 2022 mehr als 26.000 Fachkräfte dem NHS den Rücken.

Auch die Wartezeiten für Rettungswagen und in Notaufnahmen sind enorm. Im Januar warteten Menschen mit einem Schlaganfall oder schweren Verbrennungen laut NHS England 93 Minuten auf einen Krankenwagen. Die Umfrage „British Social Attitudes“ ergab, dass die Zufriedenheit der Briten mit dem NHS zwischen 2021 und 2022 von 36 auf 29 Prozent gesunken ist. Das ist der niedrigste Stand seit 1983. Die konservative Regierung unter Premier Rishi Sunak steht unter hohem Druck, die Situation zu verbessern.

Die britische Regierung hat ein Reformpaket angekündigt

Jetzt kündigte der Regierungschef ein Reformpaket an. Der NHS soll in den kommenden 15 Jahren mit mehr als 300.000 zusätzlichen Ärzten, Pflegekräften und weiterem Personal aufgepäppelt werden. Dazu soll die Zahl der Ausbildungsplätze für Mitarbeiter deutlich erhöht und die Studienzeit angehender Ärzte verkürzt werden. Längst steht auch zur Debatte, den NHS ganz abzuschaffen zugunsten eines versicherungsbasierten Systems. Obwohl die konservative Regierung seit 2019 die Mehrheit im Parlament hat, schreckt sie bislang davor zurück.

Laut Anita Charlesworth, Forschungsleiterin der Organisation „The Health Foundation”, befindet sich der NHS schon lange in Schieflage. Die Corona-Pandemie habe das System dann schließlich „über die Klippe” gestoßen. Charlesworth blickt dennoch optimistisch in die Zukunft, auch weil die Unterstützung für den NHS in der Bevölkerung weiterhin groß sei. Ob Behandlungen dabei komplett kostenfrei bleiben? Laut einer Umfrage von „The Health Foundation“ glauben nur noch ein Viertel der Briten, dass dies in zehn Jahren noch der Fall sein wird.