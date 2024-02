Große Kosmetik-Kette ist insolvent: Auch die Geschäfte in Deutschland sind betroffen

Eine große Kosmetik-Kette, die international tätig ist, ist insolvent. Das hat auch Auswirkungen auf die Geschäfte in Deutschland.

Seit Monaten jagt eine Insolvenz die nächste. Neben einem deutschen Telefonhersteller, einem Metallunternehmen und einem Designermöbel-Hersteller, hat es vor allen Dingen die Modebranche hart getroffen. So mussten etwa Hallhuber, Madeleine, Peter Hahn und Peek&Cloppenburg Insolvenz anmelden. Letztere Modefirma möchte künftig umdenken. Nun hat es auch eine große Kosmetik-Kette erwischt, die international vertreten ist. Nun ist klar: Von der Pleite sind auch die Geschäfte in Deutschland betroffen.

The Body Shop ist insolvent: Geschäftszweig in Großbritannien hat Insolvenz angemeldet

Das Kosmetikunternehmen The Body Shop hat für seinen Geschäftszweig in Großbritannien Insolvenz angemeldet, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bekannt gab. Dort gibt es mehr als 200 Filialen. Der deutschen Beteiligungsgesellschaft Aurelius gehört die Firma.

Bislang sei unklar, wie viele der rund 2500 Jobs im Vereinigten Königreich gefährdet sind. Nun sollen Insolvenzverwalter neue Eigentümer für die Läden suchen, wie das Unternehmen mitteilt. "Dieser Ansatz bietet die Stabilität, Flexibilität und Sicherheit, um die besten Mittel zu finden, die Zukunft von The Body Shop zu sichern und diese ikonische britische Marke wiederzubeleben."

The Body Shop ist insolvent: Auch die Geschäfte in Deutschland sind betroffen

Nicht nur der Geschäftszweig in Großbritannien, sondern auch The Body Shop Germany ist von der Insolvenz betroffen. Wie es für das Unternehmen in Deutschland weitergeht, ist noch unklar.

Nach Informationen der dpa hatte die Münchner Firma Aurelius The Body Shop erst im November 2023 für 207 Millionen Pfund, umgerechnet rund 243 Millionen Euro, vom brasilianischen Unternehmen Natura übernommen. Damals hatte The Body Shop weltweit rund 10.000 Mitarbeiter. Zuvor gehörten sie zum französischen Konzern L'Oréal.

2022 meldete The Body Shop der dpa zufolge einen Vorsteuerverlust von 71 Millionen Pfund. Der Umsatz belief sich auf 408 Millionen Pfund.

The Body Shop wurde 1976 gegründet und war eines der ersten Unternehmen, das auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte gesetzt und dabei auf Tierversuche verzichtet hat.