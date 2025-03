Großer Pariser Bahnhof Weltkriegsbombe: Züge am Pariser Gare du Nord stehen still

Am Pariser Gare du Nord steigen täglich Tausende Menschen in die Züge. Am Freitagmorgen nicht: Der Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hält den Verkehr auf - auch Eurostar-Züge nach London.