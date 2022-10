Flugtaxis und mehr: Das brigkAIR ist fertig zum Abheben

Plus Die Region Ingolstadt will sich als Luftfahrt-Standort etablieren. Es geht um Flugtaxis, aber auch darum, innovative Start-ups anzulocken. Zentral ist brigkAIR.

Das Manching Airfield Orchestra spielt von der Freiheit, die über den Wolken wohl grenzenlos sein müsse. Und auch wenn die neumodischen Flugobjekte dort unten am Boden, beim brigkAIR, in diese Höhen eher noch selten vorstoßen, ist dieser Freitag für die Region Ingolstadt einer der Tage, die den Blick weit über den Horizont richten lassen.