Grüne Woche

17:42 Uhr

Realitäts-Check für Cem Özdemir

Plus Der Landwirtschaftsminister kämpft bei seiner ersten Grünen Woche für seine Pläne zum Umbau der Landwirtschaft – und gegen Enttäuschung aus dem eigenen Lager.

Von Matthias Zimmermann

Cem Özdemir kommt zu spät. Bei der Grünen Woche in Berlin ist der Landwirtschaftsminister von den Grünen ein viel gefragter Mann. Sein Terminplan ist straff und wenn er schon am Vormittag ins Wanken gerät, sorgt das für zusätzlichen Stress. Es ist Özdemirs erster Auftritt in diesem Amt beim wichtigsten Treffen der gesamten Branche. In den vergangenen beiden Pandemie-Jahren ist die Grüne Woche ausgefallen. Und kurz vor dem Start der Messe ist Özdemir unter Druck geraten.

