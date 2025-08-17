Auf dieser Strecke in Österreich ist Radeln doppelt gut für die Umwelt

Ob gepflastert, betoniert oder asphaltiert: Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind in Deutschland etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen versiegelt. Für die Umwelt kann das einige Nachteile mit sich bringen: Regenwasser versickert dort weniger gut, der Boden verliert seine natürliche Fruchtbarkeit und kann die Luft im Sommer schlechter kühlen. Zudem werden bei der Herstellung von Beton und Asphalt eine Menge CO₂-Emissionen freigesetzt, weil dabei hohe Temperaturen erreicht werden müssen. In Österreich experimentiert man deshalb mit einem umweltfreundlicheren Material: Pflanzenkohle.

Mit Pflanzenkohle kann der Straßenbelag CO₂ speichern

Pflanzenkohle – auch Biochar genannt – entsteht, wenn Biomasse unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt wird. Der Vorteil: Sie kann Wasser und Nährstoffe speichern und sogar Schadstoffe binden – darunter das Treibhausgas CO₂. Österreichs östlichstes Bundesland, das Burgenland, hat nun einen Radweg mit Asphalt gebaut, der bis zu fünf Prozent dieser Pflanzenkohle enthält. Diese wurde aus landwirtschaftlichen Reststoffen aus der Region sowie Alt- und Bruchschilf von einem nahegelegenen See hergestellt.

Allein auf der einen Kilometer langen Radstrecke sollen gut 60 Tonnen CO₂ durch die Pflanzenkohle gebunden werden. Zum Vergleich: Ein in Deutschland lebender Mensch stößt im Durchschnitt 6,5 Tonnen CO₂ pro Jahr aus. Da der alternative Asphalt aber nicht nur klimafreundlich, sondern auch stabil und langlebig sein muss, werde nun für ein Jahr beobachtet und analysiert, „wie sich das Material im Jahresverlauf bei unterschiedlichsten Witterungen verhält“, erklärt Christian Rauch von der Baufirma Porr, die das Material mitentwickelt hat.

Der klimafreundliche Asphalt befindet sich noch in der Testphase

„Der Asphalt dehnt sich im Sommer aus und zieht sich im Winter stark zusammen“, sagte Rauch. „Wir kontrollieren danach etwa, ob vermehrt Risse auftreten.“ Besteht der Radweg im Burgenland die erste Testphase, soll der Straßenbelag wasserdurchlässig gemacht und der Recyclinganteil erhöht werden. Erste Erfahrungen aus der Schweiz deuten darauf hin, dass der im Biochar enthaltene Kohlenstoff den Straßenbelag sogar fester und dauerhafter macht. Langfristig könnte der klimafreundliche Asphalt auch in weiteren Infrastrukturprojekten eingesetzt werden.