1000 Euro mehr im Monat: "Vorher war ich im Hamsterrad des Alltags gefangen"

Von Anika Zidar - 15:44 Uhr

Was bewirkt ein Grundeinkommen? Das zeigen Praxistests mit 1000 Euro im Monat. Menschen aus der Region erzählen von ihren Erfahrungen – und sagen, wie sie mit dem Geld umgehen.

Wie wäre es mit 1000 Euro mehr im Monat – ein Jahr lang, steuerfrei, einfach so? Was für viele verlockend klingt, haben einige Menschen in Deutschland schon erlebt: 1128 Jahrespakete hat der gemeinnützige Verein Mein Grundeinkommen e.V. seit 2014 verlost. Wie wirkt das Geld auf Leben und Alltag? Und wie ergeht es jenen, die das Grundeinkommen beziehen? Wir haben für diesen Text Menschen aus der Region gebeten, uns von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Grundeinkommen zu erzählen. Ihre echten Namen möchten sie nicht in den Medien lesen, deshalb heißen sie hier anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .