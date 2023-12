Die EU erhöht im Handelsstreit mit China den Druck

Beim EU-China-Gipfel am Donnerstag fordern EU-Spitzen ein Einlenken aus Peking. Die größte Sorge bereitet den Europäern das gewaltige Handelsdefizit der EU mit China.

Beim letzten Gipfel redeten die Chinesen und die Europäer derart aneinander vorbei, dass der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Anschluss von einem „Dialog der Gehörlosen“ sprach. Damit die Beratungen nicht abermals wie im Frühjahr 2022 enden, treffen sich nun die Chefs höchstpersönlich in Peking. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel sind am Donnerstag beim chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und Premierminister Li Qiang zu Besuch. Die Liste der Probleme ist lang beim „Gipfel der Wahlmöglichkeiten“, wie ein EU-Beamter ihn nannte. China habe die Wahl, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Die Worte klangen wie eine Warnung.

Im Fokus der Kritik steht das gewaltige, „nicht nachhaltige“ Handelsdefizit. Die Europäer wollen sich nicht mehr länger damit abfinden. So hat sich das Ungleichgewicht allein in den vergangenen zwei Jahren auf knapp 400 Milliarden Euro verdoppelt. Demnach exportiert China aktuell dreimal mehr in die EU als Firmen der Union in die Volksrepublik. „Die Staats- und Regierungschefs in Europa werden das Ungleichgewicht in den Handelsbeziehungen langfristig nicht dulden“, sagte von der Leyen Anfang der Woche und verwies auf unfaire Praktiken wie den unzureichenden Zugang für Unternehmen aus der EU zum chinesischen Markt sowie eine Vorzugsbehandlung von heimischen Firmen durch Subventionen. Doch wird Xi Jingping einlenken?

EU kritisiert chinesische Überkapazitäten bei Windkraft, Solar-Produktion und E-Autos

Bislang präsentierten sich die Spitzen in Peking wenig kompromissbereit, doch die Union erhöht den Druck. Man habe Instrumente zur Verfügung, um den eigenen Markt zu schützen, hieß es drohend aus Brüssel. Die Europäer hoffen aber, dass China die Probleme politisch angeht, etwa was die Überkapazitäten in Bereichen wie Solar, Wind oder E-Autos betrifft. Peking habe sich nun zu entscheiden, ob es eine Verhandlungslösung wolle, sagte von der Leyen. Ebenfalls auf der Agenda stehen außenpolitische Themen wie der Krieg im Nahen Osten und der Klimawandel. So hat China im vergangenen Jahr den Bau neuer Kohlekraftwerke massiv vorangetrieben. Die EU fordert mehr Anstrengungen des weltweit größten CO-Emittenten. „Großmächte übernehmen Verantwortung in großen Fragen“, sagte ein hochrangiger Beamter in Brüssel. Zudem will sich die EU für die Ukraine starkmachen. China hat sich aus Sicht der Europäer nicht ausreichend von Russland distanziert.

Der Gipfel falle „in eine Phase beidseitiger Schwäche“, sagte der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer, der die China-Delegation des EU-Parlaments leitet, gegenüber unserer Redaktion. So habe sich Pekings Führung im Inneren mit ihrer Sicherheits-Paranoia und der Vernachlässigung wirtschaftlicher Belange und in der Außenpolitik durch ihr immer aggressiveres Verhalten selbst große Probleme geschaffen.

Eine Abkoppelung von China scheint aber auch keine Lösung zu sein

Die Beziehungen zwischen der EU und China gestalten sich seit Jahren komplex. Während die USA auf ihre harte Haltung gegenüber Peking pochen, herrscht in Europa kein Konsens. Immerhin gibt es die Blaupause einer Strategie, nachdem von der Leyen gefordert hatte, Risiken abzubauen, die aus zu großen Abhängigkeiten entstehen. Seitdem gilt das „De-Risking“ als Begriff der Stunde. Die Gemeinschaft soll sich unabhängiger und weniger erpressbar von autoritären Staaten machen. Dagegen warnt man in Brüssel vor einer wirtschaftlichen Abkoppelung nach dem Vorbild der Amerikaner. Die wäre nicht im Interesse der EU und auch für das wirtschaftlich angeschlagene China schwierig. Im Werben um ausländische Investitionen überraschte Peking zuletzt auf internationaler Bühne mit außergewöhnlich sanften Tönen. Die Volksrepublik versuche den Eindruck einer Charmeoffensive zu erwecken, sagte Bütikofer, „ohne auf berechtigte europäische Anliegen eingehen zu wollen“.

