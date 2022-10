Douglas-Vorsitzende Tina Müller verlässt den Chefsessel

Tina Müller hat es als einige der wenigen Frauen auf einen Chefsessel geschafft. Jetzt zieht sie sich bei Douglas zurück und rückt in den Aufsichtsrat.

Fünf Jahre können eine lange Zeit sein. Für den Handel liegt das Jahr 2017 gefühlt schon Ewigkeiten zurück. Gemessen an dem, was seitdem passiert, könnte man fast von der guten alten Zeit sprechen. Lockdowns und Corona-Krise haben auch bei der Parfümeriekette Douglas ihre Spuren hinterlassen. Hoffnung keimte wieder mit dem Ende der Zwangsschließungen und dem Auslaufen der Maskenpflicht. Der Lippenstift steht symbolisch dafür, seine Verkaufszahlen schossen wieder nach oben, als die Menschen nach draußen gingen. Doch nun steht das Land am Rande einer Rezession und die Menschen halten das Geld zusammen, statt zu konsumieren.

Tina Müller steuerte Douglas durch diese stürmischen Zeiten. Nebenbei musste sie die Kette, die dem Finanzinvestor CVC gehört, noch fit machen für das digitale Zeitalter. Nachdem Müller jüngst ihren Rückzug aus der operativen Geschäftsführung und den Wechsel in den Aufsichtsrat verkündet hatte, zog sie auf dem Business-Netzwerk LinkedIn auch eine persönliche Bilanz dieser turbulenten fünf Jahre: Neupositionierung der Marke auf Premium und Luxus, Rekordumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr, Verdreifachung des Onlineumsatzes auf über 1,2 Milliarden Euro und das alles ohne Staatshilfe, trotz der erzwungenen Geschäftsschließungen während der Pandemie.

Der Zahlenmensch Sander van der Laan übernimmt bei Douglas von Tina Müller

Man könnte fast fragen, warum Müller denn aufhört, wo es doch so Positives zu berichten gibt. "Ich will in den kommenden Jahren neue und andere Impulse setzen", begründet Müller den Schritt, den sie als ihre Entscheidung ausgibt. Doch ganz freiwillig dürfte der Rückzug nicht erfolgt sein, betonte die 54-Jährige doch stets, wie gern sie ihren Job noch länger machen wollte. Nun soll Sander van der Laan Douglas durch die erwarteten neuen Stürme führen. Er gilt als harter Zahlenmensch und hat zuletzt die niederländische Discounterkette Action noch weiter auf Effizienz getrimmt.

Wechsel gehören auf dieser Hierarchieebene zum Alltag. Wichtig für die Führungskraft ist vor allem, unbeschädigt aus dem alten Job herauszukommen. Müller weiß das als Marketingspezialistin am besten. Bevor sie zu Douglas kam, sorgte sie bei Opel dafür, dass die Marke sich mit der erfolgreichen Kampagne "Umparken im Kopf" neu positionierte. Nun kann Müller in Ruhe entscheiden, an welches Steuer sie sich künftig setzen will. Vielleicht kommt aber auch zuerst ein neues Buch. Zuletzt veröffentlichte sie im Jahr 2014 den Titel "Zum Jungbleiben ist es nie zu spät".

