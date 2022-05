Secondhand-Boom: Aus zweiter Hand, aber immer öfter erste Wahl

Das Secondhand-Geschäft ist zwar eine Nische, aber die boomt. Gerade in Zeiten der Inflation.

Neulich, es musste sehr schnell gehen, für eine Hochzeit einen neuen Anzug gebraucht. Zufällig an einem immer schon schick anmutenden Secondhand-Laden in der Maxvorstadt vorbei gekommen. Zack, rein, fünf Minuten später wieder raus: Gesehen, probiert, passte wie angegossen. Glück gehabt. Dazu: Ein Designerstück – allerdings ohne Designerpreis.

Gebrauchtwaren, zumal gute, liegen schon lange im Trend. So weit, so wenig neu. Aber die Inflation, sagen Experten, verstärkt diese Entwicklung nun gewaltig. Nicht nur bei Modeartikeln. In vielen Branchen gilt: Aus zweiter Hand, aber erste Wahl. Wenn alles immer teurer wird, und die Lieferzeiten immer länger werden, schauen sich die Leute halt nach Alternativen um.

Handelsverband Bayern: Secondhand ist Megatrend

Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Bayern, sagt: „Secondhand ist ein Megatrend, der deutlich an Fahrt gewinnt. Besonders in den größeren bayerischen Städten.“ Ein Megatrend in einer Nische, freilich. Laut Handelsverband macht der gesamte Gebrauchtwarenmarkt, Antiquitäten inklusive, in Deutschland jährlich einen Umsatz von einer Milliarde Euro. In Bayern sind es etwa 160 Millionen Euro. Im Vergleich Der gesamte bayerische Handel hat einen Jahresumsatz von 72 Milliarden Euro. Die Zuwachsraten innerhalb der Second-Hand-Nische seien, so sagt Puff, allerdings schon lange zweistellig.

Warum? Klar, die Inflation helfe, sagt Puff, aber die Branche sei inzwischen auch ihr „Schmuddelimage“ los. „Für manch einen roch es etwas muffig“, meint der Handelsexperte, „aber das ist inzwischen viele Jahre her“. Ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit sind angesagt, davon profitierten die Second-Hand-Geschäfte. Und zwar nicht nur Modeboutiquen, wo es längstens schon edle Stücke aus zweiter Hand gibt. Auch bei Handys, Laptops, anderen Elektroartikeln und bei Büchern oder Möbeln werde verstärkt auf Gebrauchtes zurückgegriffen. Gerade und besonders im Netz. Puff sagt: „Der Online-Handel schneidet sich mit Abstand das größte Stück von diesem immer größeren Kuchen ab.“ Auch bei großen Modeketten sei „preowned“Mode übrigens immer öfter im Angebot. Ob Zalando oder die H&M-Tochter Sellpy. Puff sagt: „Man muss noch sehen, wie sich das entwickelt. Aber Bio-Waren haben auch mal in der Nische begonnen.“

Secondhand ist salonfähig geworden

Auch Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung (IFH) sagt: „Der Secondhand-Einkauf ist salonfähig geworden. Es schämt sich niemand mehr dafür – egal wie dick das Portemonnaie ist“. Vor allem das Thema Sparen trifft einen Nerv. Nach einer Umfrage des IFH hat mehr als die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher Angst, aufgrund der Preissteigerungen den Lebensstandard bald nicht mehr halten zu können. Rund zwei Drittel der Befragten gaben an, sie wollten ihre Ausgaben aufgrund der Preissteigerungen verringern. „Textilien oder Elektronik secondhand einzukaufen ist da ein vergleichsweise schmerzloser Weg, das Geld zusammenzuhalten“, meint Hudetz.

Und der Warennachschub ist gesichert. Denn nach einer vom Wuppertal-Institut im Auftrag der Stadt Berlin und von Ebay Kleinanzeigen erstellten Studie liegen zurzeit in deutschen Haushalten ungenutzte Produkte im Wert von fast 53 Milliarden Euro herum – pro Haushalt also Waren im Wert von rund 1300 Euro. Dabei handele es sich vor allem um Bekleidung, Bücher, CDs und DVDs, aber auch um Elektrogeräte, Smartphones und Tablets. (kuep, dpa)