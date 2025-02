Wann sind Zölle sinnvoll?

Wann sind Handelszölle nützlich? US-Präsident Donald Trump belegt China mit Strafzöllen, Peking zieht nach und tut das Gleiche mit Amerika. Trump bedroht die Nachbarn Mexiko und Kanada mit der Zollkeule - und sie beugen sich. Die EU blickt bange Richtung Washington, ob sich der Herr im Weißen Haus auch europäische Waren vorknöpft. Wirtschaftswissenschaftler haben die Folgen dieser Handelspolitik oft beschrieben. Womöglich kann Trump durch sein Vorgehen – Zölle sind für ihn das „schönste Wort im Wörterbuch“ – Industriejobs in Amerika halten oder gar einen Teil der zuvor abgewanderten zurückholen. Doch die Mehrzahl der Amerikaner wird dafür mit höheren Preisen (Inflation) bezahlen. Denn Produkte werden nicht mehr dort hergestellte, wo sie am billigsten gefertigt werden, sondern teurer in Amerika.

Auf dem Weg zu einer starken Wirtschaft können Zölle sinnvoll sein

Für entwickelte Volkswirtschaften ist Protektionismus ein Minusgeschäft. Anders sieht es aber bei Ländern aus, die wirtschaftlich aufstreben. China und Südkorea sind dafür eingängige Beispiele. Sie haben am Beginn ihres kometenhaften Aufstiegs ihre Märkte durch Zollschranken abgeschottet, um ihren Unternehmen eine Chance zu geben, gegen die fortgeschrittene Konkurrenz zu bestehen. Erst wenn die eigene Wirtschaft erstarkt ist, soll sie sich dem vollen Wettbewerb öffnen. Der deutsche Ökonom Friedrich List hat dazu im 19. Jahrhundert grundlegende Überlegungen vorgestellt und wird in Entwicklungsländern noch heute studiert.

China ist im Jahr 2001 der Welthandelsorganisation beigetreten und hat sich danach schrittweise geöffnet. Den letzten Schritt zur freien Marktwirtschaft ist das Reich der Mitte gleichwohl nie gegangen. Doch selbst im für seinen freien Handel stehenden Europa gibt es Pläne, die an Friedrich List anknüpfen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gründung eines Klima-Klubs vorgeschlagen. Nicht klimafreundlich produzierte Güter sollen mit einem Zoll belegt werden, wenn sie in die EU importiert werden. Damit soll zum Beispiel grüner Stahl oder grüner Zement auf dem Markt eine Chance haben, der jetzt im Vergleich zu traditionell hergestellten Produkten preislich nicht wettbewerbsfähig ist, weil die Fertigung noch zu teuer ist.