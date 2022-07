Handwerk

07:30 Uhr

Fliesenleger in Not: Stellen und Aufträge sind da, Bewerbungen fehlen

Plus Der Fliesenlegerbranche mangelt es an Nachwuchs. Ein Problem des gesamten Handwerks – aber bei den Fliesenlegern kommt ein weiteres Problem dazu.

Von Marco Keitel

Fotos auf der Internetseite von Fliesen Wiedemann aus Augsburg zeigen ein Schwimmbecken, dessen Boden und Wände mit winzigen Mosaiksteinen in verschiedenen Blautönen verkleidet sind, eine Terrasse mit grauen Fliesen in Steinoptik, sechseckige Fliesen hinter einem Esstisch. Sie geben einen Einblick in die Bandbreite des Fliesenleger-Handwerks. Aber damit Schwimmbäder, Terrassen und Esszimmer so modern und individuell aussehen können, braucht es eben diejenigen, die die Fliesen geschickt und genau verlegen können. Da liegt das Problem. Personal fehlt aktuell in vielen Branchen, bei den Fliesenlegerinnen und Fliesenlegern ist es besonders dringend. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen