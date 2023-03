Kostenloser Meister: Bayern erhöht den Meisterbonus auf 3000 Euro

Der Freistaat will eine kostenlose Meisterausbildung in allen Bereichen sicherstellen. Deshalb wird der Meisterbonus rückwirkend zum 1. Januar 2023 erhöht.

Die Meisterausbildung soll in Bayern kostenlos sein. Das hatte CSU-Ministerpräsident Markus Söder auf der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion auf Kloster Banz angekündigt. Jetzt werden die Pläne konkret: Das Kabinett hat diese Woche beschlossen, den bayerischen Meisterbonus dauerhaft auf 3000 Euro zu erhöhen. Bisher sind 2000 Euro an die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen gezahlt worden. Die Aufstockung gelte rückwirkend für alle seit dem 1. Januar 2023 erfolgreich absolvierten Weiterbildungsprüfungen zum Meister oder zu einem vergleichbaren schulischen Abschluss, teilte das bayerische Wirtschaftsministerium mit.

"Der Wind dreht sich zugunsten praktischer Berufe. Mit dem erhöhten Meisterbonus investieren wir jährlich 30 Millionen Euro zusätzlich und zeigen damit unsere Wertschätzung für die berufliche Ausbildung auch finanziell", sagte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler. Bayernweit sollen dieses Jahr rund 30.000 Absolventen davon profitieren.

Meisterbonus plus Meister-Bafög ergeben eine kostenlose Ausbildung

Bereits heute deckt nach Informationen unserer Redaktion das Meister-Bafög plus der bisher gezahlte Meisterbonus von 2000 Euro in zahlreichen Berufen die Kosten der Meisterausbildung ab. Die Erhöhung auf 3000 Euro schließt eine verbliebene Lücke in manchen Berufen: "In Kombination mit dem Kostenzuschuss zum Meister-Bafög, der nicht zurückgezahlt werden muss, kann damit nahezu jede Meisterausbildung kostenfrei durchlaufen werden", sagte Fabian Mehring, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag.

"Um beispielsweise Kfz-Techniker zu werden, musste man bislang etwa 12.000 Euro Lehrgangs- und Prüfungsgebühren investieren", nennt Mehring ein Beispiel. "Über das Meister-Bafög erhalten die Absolventen dazu einen Kostenzuschuss von 9000 Euro, der nicht zurückbezahlt werden muss. Hinzu kommen nun 3000 Euro Meisterbonus, der den Rest der Kosten ausgleicht."

Bei den Bäckerinnen und Bäckern bleibt sogar ein Überschuss

Bei Bäckern bleibt sogar ein Überschuss: "Angehende Bäckermeister, die Weiterbildungskosten von rund 10.000 Euro bezahlen müssen, erhalten 7500 Euro Zuschuss aus dem Meister-Bafög. Eingedenk des neuen Meisterbonus bleiben damit sogar 500 Euro staatlicher Zuschuss zur Deckung der Lebenshaltungskosten übrig", teilte Mehring mit.

Bei der Handwerkskammer für Schwaben begrüßt man die Erhöhung: "Wir freuen uns sehr darüber. Die Erhöhung ist ein weiterer Schritt zur Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung, die jetzt endgültig vollzogen werden muss", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner.