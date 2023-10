Handwerk

06:24 Uhr

Mehr Frauen im Handwerk: Ein Weg gegen den Fachkräftemangel

Plus Mehr Frauen sind ein Mittel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Eine Zimmerermeisterin aus Dillingen erzählt, wann und warum sie sich ins Handwerk getraut hat.

Von Laura Gastl

Es scheint dicke Flocken zu schneien hinter den Scheiben der Abbundanlage, die in der Halle des Holzbau-Unternehmens Schwertberger in Dillingen steht. Die Maschine ist gerade dabei, lärmend und ratternd Balken für ein Vordach zuzuschneiden. Am Computer steht Laura Schwertberger-Gallenmiller, die 28-Jährige steuert den Prozess. 2019 hat sie ihre Ausbildung zur Zimmerin begonnen – nur vier Jahre später, wird sie ihren Meisterbrief im Kongress am Park in Augsburg überreicht bekommen, und das als Jahresbestmeisterin ihres Handwerks.

Insgesamt ehrt die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) in diesem Jahr 623 Meisterinnen und Meister in verschiedenen Berufen, darunter 483 Männer und 140 Frauen. Damit ist der Frauenanteil mit über 22 Prozent so hoch wie noch nie. Zum Vergleich: 2013 lag er noch bei etwa acht Prozent. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben, spricht von einer Rekordzahl: "Es zeigt sich, dass eine Karriere im Handwerk und in sogenannten klassischen Männerberufen für Frauen immer attraktiver wird." Bundesweit unterschreiben immer mehr Frauen einen Ausbildungsvertrag in der Zimmerei. 2018 lag der Anteil noch bei 2,3 Prozent, 2022 schon bei 4,5 Prozent, wie Zahlen der Sozialkassen der Bauwirtschaft zeigen.

