Platz für 10.000 Lehrlinge im Jahr: Handwerkskammer eröffnet Berufsbildungszentrum

Zwei Mal war es bereits verschoben worden. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die Veranstaltungen unmöglich machte. Jetzt, im dritten Anlauf, hat es geklappt: Die Handwerkskammer für Schwaben hat am Freitag in Augsburg ihr neues Berufsbildungs- und Technologiezentrum, kurz BTZ, eröffnet. Der Neubau bietet Platz, um bei einer vollen Auslastung bis zu 10.000 Nachwuchskräfte im Handwerk zu schulen – in Meisterkursen und in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, die neben der Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule stattfindet. Das Gebäude mit einer hellen Aluminiumfassade ist für Auszubildende aus der gesamten Region da.

Auf zwei Stockwerke verteilt finden darin Schulungen in Elektrotechnik, Malen und Lackieren, Feinwerktechnik und Zerspanung statt, in Metallbearbeitung, Land- und Baumaschinentechnik, Büromanagement und Schweißtechnik. Auch angehende Fotografinnen und Fotografen werden gleich neben der Zentrale der Handwerkskammer im Siebentischwald geschult.

HWK-Präsident Rauch: "Teuerste Projekt in der Geschichte der Handwerkskammer"

Der Neubau sei ein Symbol dafür, wie modern das Handwerk inzwischen ist, sagte Schwabens Handwerkspräsident Hans-Peter Rauch bei der Eröffnungsfeier. Rund 50 Millionen Euro sind investiert worden. Viel Geld floss in die technische Ausstattung – seien es moderne CNC-Maschinen oder Schweißroboter. Der Bau sei „das aufwendigste und teuerste Projekt in der Geschichte der Handwerkskammer für Schwaben“, erinnerte Rauch auf der Feier mit 180 Gästen aus dem Bundestag, dem Landtag, der regionalen Politik und aus Unternehmen. Bereits 2014 hatte der Bau begonnen.

Das BTZ von außen. Foto: Ulrich Wagner

Das Gebäude ist in mehreren Bauabschnitten errichtet worden. Davor fand die Ausbildung in vielen kleinen, verstreuten Gebäuden auf dem Gelände statt. „Wir haben immer von den Vereinigten Hüttenwerken gesprochen“, erinnert sich Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner. Trotz des Neubaus sei der Betrieb und die Ausbildung auf dem Gelände stets weitergegangen.

Staatskanzleichef Florian Herrmann: "Handwerk muss Unterstützung erfahren"

Eigentlich hätte zur Eröffnung Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder kommen sollen. Da dieser aber am Freitag nach dem Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stephan Mayer dessen Nachfolger Martin Huber vorstellte, ließ er sich von CSU-Staatskanzleichef Florian Herrmann vertreten. Herrmann lobte den Neubau als „nationales Leuchtturmprojekt“.

Land- und Baumaschinenmechaniker lernen am Bagger. Foto: Ulrich Wagner

Das Handwerk sei mit über 200.000 Betrieben in Bayern das „Rückgrat des Mittelstands“, sagte Herrmann, vor allem für den ländlichen Raum sei es zentral. Die Handwerksbetriebe stemmen rund 30 Prozent der Ausbildungsleistung in Bayern, sagt er. Das sei mehr als das Doppelte des Beschäftigungsstands. „Das Handwerk muss Unterstützung erfahren“, versprach er. Der Freistaat fördere deshalb Bildungseinrichtungen im Handwerk auch dieses Jahr finanziell mit mehreren Millionen Euro.

Auch die BTZ in Memmingen und Kempten müssen saniert werden

Rauch wird das gerne gehört haben: Das BTZ in Augsburg ist nämlich nicht die einzige Einrichtung in Schwaben: „Mit den Standorten in Memmingen und Kempten sind es drei Bildungszentren“, sagte er. „Und auch in diesen beiden weiteren BTZ der Handwerkskammer für Schwaben besteht teils erheblicher Investitionsbedarf.“