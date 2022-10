Meisterfeier in Kempten: Zwei Brüder packen im Familienbetrieb an

Die Handwerkskammer Schwaben verleiht ihre Meisterbriefe. Die Brüder Daniel und Tobias Fencl aus Wehringen packen im Geschäft ihres Vaters an – und haben bereits viel vor.

Bei Wind und Wetter draußen sein, auf dem Bau kräftig mit anpacken? Für Daniel Fencl (24 Jahre) und seinen Bruder Tobias (27) genau das Richtige. Die beiden haben zusammen ihre Ausbildung in einem Großaitinger Betrieb absolviert – und dabei ihren Meisterbrief im Maurer- und Betonbauerhandwerk gemacht. Nun steigen die frischgebackenen Meister ins Geschäft ihres Vaters in Wehringen ein.

Die Eltern sind besonders stolz auf ihre Söhne. Mutter Christine erzählt, die beiden hätten auch in andere Berufe hineinschauen können. Hätte sie etwas anderes interessiert, wäre das kein Problem gewesen. Doch sie wollten von vorneherein auf den Bau. „Du bist draußen. Du weißt am Feierabend, was du gemacht hast. Wenn man im Ort unterwegs ist, sieht man, was man alles gebaut hat“, sagt Daniel Fencl darüber, was er in seinem Handwerk schätzt. Den ganzen Tag im Büro zu sitzen, käme für beide Brüder nicht infrage.

Brüder wollen die Rohbausparte des Familienbetriebs ausbauen

Im Gegenteil: Sie haben sich einiges vorgenommen. „Wir wollten sowieso den Meister machen. Es war klar, dass wir dann das Geschäft übernehmen“, sagt Fencl. Zusammen mit Vater Roland führen sie nun das Baugeschäft, das dieser 2004 in Wehringen aufgebaut hat. Nun wollen die Brüder die Rohbausparte der Firma ausbauen, es warten schon einige Aufträge.

Dabei durchlebt das Handwerk in Zeiten des Fachkräftemangels, der Lieferengpässe und steigender Kosten keine leichten Zeiten. Dass es dennoch viele junge Menschen gibt, die in der Branche anpacken wollen, wurde auf der Meisterfeier der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) deutlich. Vor den Augen von Ministerpräsident Markus Söder erhielten 135 Frauen und 490 Männer in der gut gefüllten Kemptener Bigbox am Freitagabend ihre Meisterbriefe.

625 Meisterinnen und Meister haben ihre Prüfung abgelegt

Die insgesamt 625 Meisterinnen und Meister – 57 mehr als im vergangenen Jahr – haben in 13 Handwerken ihre Prüfung abgelegt. Aus den Händen von HWK-Präsident Hans-Peter Rauch und seinen Stellvertretern Paul Brugger und Konrad Rebholz erhielten sie ihre Meisterbriefe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war persönlich gekommen, um seine Gratulation auszusprechen. HWK-Präsident Rauch würdigte bei seiner Festrede die besondere Leistung der Meisterinnen und Meister: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, was eine Meisterausbildung schon unter ‚normalen‘ Bedingungen bedeutet. Unter Corona-Bedingungen sind Ihre Leistungen noch viel höher zu bewerten.“

Dass wegen der aktuellen Krisen derzeit alles teurer wird, merken auch die Fencls. Die Brüder sehen aber positiv in die Zukunft und wollen anpacken. Durch den Kundenstamm des Geschäfts haben sie sowieso erst einmal gut zu tun. In der Familie zusammenzuarbeiten ist für die Brüder dabei etwas Besonderes: „Jeder weiß, wie der andere tickt. Es ist halt familiär“, sagt Fencl.

Die ausgezeichneten Meisterinnen und Meister 1 / 14 Zurück Vorwärts In 13 Handwerken haben in diesem Jahr 135 Frauen und 490 Männer ihre Meisterprüfung der Handwerkskammer Schwaben abgelegt. Das sind die Jahrgangsbesten:

Elektrotechniker Simon Laurenz Maier, Huisheim

Feinwerkmechaniker Michael Pohl, Bad Aibling

Fleischer Torben Ernst, Bad Lippspringe/Augsburg

Friseur Jaqueline Frey, Penzing

Installateur- und Heizungsbauer Andreas Wurmser, Penzing

Kraftfahrzeugtechniker Paul Lorenz, Prem

Land- u. Baumaschinenmechatroniker Fabian Kartheininger, Niederrieden

Maler- und Lackierer Sandra Schön, Günzach

Maurer- und Betonbauer Sandra Stangl, Türkenfeld

Metallbauer Dominik Mahler, Neuburg

Schornsteinfeger Benjamin Fichtl, Baar

Schreiner Andreas Schilcher, Inchenhofen

Zimmerer Fabian Wiltschko, Schrobenhausen

In seiner Festrede ermutigte HWK-Präsident Rauch auch andere Meisterinnen und Meister, sich selbstständig zu machen – egal, ob sie einen Betrieb gründen oder einen bestehenden übernehmen wollten. Allein in Schwaben gebe es pro Jahr 500 bis 600 Betriebe, die zur Übergabe fähig seien, es fänden sich aber zu wenige Leute dafür.

HWK-Präsident hebt gesellschaftlichen Stellenwert des Handwerks hervor

Fachkräfte sind gefragt – und trotzdem sehen sich angehende Meisterinnen und Meister Hürden gegenüber, die es in der akademischen Ausbildung nicht gibt. Deshalb fordert Rauch von der Politik, mehr für die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung zu tun. „Unser gemeinsames Ziel muss eine kostenfreie Meisterausbildung sein – so wie es beim Studium schon längst der Fall ist. Wir brauchen eine echte Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung – auch finanziell“, so Rauch. Er lobte jedoch, dass der Freistaat 2020 den Meisterbonus von 1500 auf 2000 Euro angehoben habe und der Zuschuss für den Meisterkurs erhöht wurde.

Der gesellschaftliche Stellenwert des Handwerks ist hoch. „Denken Sie an die Grundversorgung der Bevölkerung: Wer bäckt unser Brot? Denken Sie an den Klimaschutz: Wer baut klimafreundliche Heizungen in unsere Häuser und Wohnungen ein? Denken Sie an die alternde Gesellschaft: Wer schafft barrierefreie Wohnungen?“, fragte Rauch und gab die Antwort: „Das Handwerk!“ Die Meisterinnen und Meister seien dabei so gefragt, wie noch nie zuvor.