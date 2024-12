Zwei Azubis aus Schwaben sind Bayernsieger

In diesem Jahr kommen 15 von Bayerns besten Auszubildenden aus Schwaben, wie die IHK mitteilt. Zwei von ihnen wurden im Wirtschaftsstandort Augsburg ausgebildet: Hannah Birmaier glänzte mit ihren Bestnoten bei ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau bei LEW und Peter Jakob, Dualer Student der Fachrichtung Maschinenbau im MAN Ausbildungszentrum, hat seine Lehre zum Technischen Produktdesigner mit Auszeichnung abgeschlossen.

Vier Auszubildende aus Schwaben sind auch auf Bundesebene ganz vorne

Industriekauffrau Hannah Birkmair hat in der Abschlussprüfung 99 von 100 möglichen Punkten erreicht und damit das beste Ergebnis in Bayern erzielt. Birkmair entschied sich aufgrund der Vielseitigkeit für den Beruf, wie sie sagt: „Ich fand es unheimlich spannend, Einblicke in so viele unterschiedliche Bereiche zu bekommen.“

Auch Peter punktete in der Abschlussprüfung mit 97 Punkten und sackte somit das beste Ergebnis in Bayern ein. Für Peter Jakob sei die Kombination aus Kreativität mit technischem Verständnis für seine Berufswahl als Technischer Produktdesigner ausschlaggebend gewesen. Bald stehe der nächste Meilenstein an: Im März 2025 wird er sein Bachelor-Studium abschließen und dann zeitnah seinen Master in Angriff nehmen.

Icon Vergrößern Die landesbeste Industriekauffrau wird für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt (v.l.n.r.): LEW-Vorstand Christian Barr, Ausbilderin Karina Schaffelhofer, Auszubildende Hannah Birkmair und IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter. Foto: Angela Merten, IHK Schwaben Icon Schließen Schließen Die landesbeste Industriekauffrau wird für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt (v.l.n.r.): LEW-Vorstand Christian Barr, Ausbilderin Karina Schaffelhofer, Auszubildende Hannah Birkmair und IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter. Foto: Angela Merten, IHK Schwaben

Sowohl das Tochterunternehmen der LEW, die LEW Verteilernetz GmbH, als auch MAN Energy Solutions haben als Ausbildungsbetriebe eine Anerkennung der IHK Schwaben erhalten. IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter hob bei dieser Gelegenheit die Bedeutung der dualen Ausbildung in Deutschland hervor: „Bildung ist der wichtigste Rohstoff in unserem Land und wir können gar nicht genug in junge Menschen investieren, die die Zukunft verkörpern.“

Insgesamt bildeten laut IHK rund 4.400 Ausbildungsbetriebe in Schwaben in diesem Jahr mehr als 7.000 Absolventen aus. In Augsburg-Stadt gebe es 781 Ausbildungsbetriebe, in denen 3.661 junge Menschen einen Beruf erlernen