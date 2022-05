Hauptversammlung

18:31 Uhr

Wie Rational den Corona-Einbruch hinter sich lassen will

Plus Der Ausstatter von Profi-Küchen macht nach dem Corona-Einbruch viel Boden wett. Doch jetzt fehlen der Rational AG wichtige Elektronikbauteile. Da hilft nur, Geräte teilfertig vorzumontieren.

Von Michael Kerler

Manchmal kommt alles zusammen. Die weltweiten Turbulenzen haben zuletzt auch den erfolgreichen Profiküchen-Ausstatter Rational aus Landsberg am Lech eingeholt, der Restaurants oder Kantinen zum Beispiel mit Kombidämpfern ausstattet. "2020 war ein besonderes Jahr, 2021 war ein besonderes Jahr und 2022 scheint es auch zu werden", sagte Rational-Chef Peter Stadelmann auf der Hauptversammlung. Erst rast die Corona-Pandemie um die Welt, dann treiben Versorgungsengpässe in der Industrie die Preise auf Rekordhöhen, nun tobt in der Ukraine zum ersten Mal seit vielen Jahre ein Krieg in Europa. Das alles ist nicht spurlos an Rational vorübergegangen, das Unternehmen sucht aber einen eigenen Weg aus dem Tal.

