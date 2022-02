Wie Siemens von Corona-Tests profitiert

Die Gesundheitssparte des Siemens-Konzerns steht besser denn je da. Unternehmens-Chef Bernd Montag investiert weltweit kräftig in Standorte. Bayern kommt dabei gut weg.

Im Rennen um den Deutschen Zukunftspreis ist die eigenständige Siemens-Gesundheitssparte am Ende nur an einem Konkurrenten gescheitert. Und der war mit dem Impfstoffhersteller Biontech im vergangenen Corona-Jahr nicht zu schlagen. Das nahm Siemens-Healthineers-Chef Bernd Montag sportlich hin und freute sich mit den Beschäftigten des Mainzer Aufsteiger-Unternehmens.

Doch ohne die Pandemie wäre dem Siemens-Team der Preis wohl nicht zu nehmen gewesen, zumal es eine neuartige Computertomografie-Technik entwickelt hat, mit der noch genauere Bilder aus dem Inneren des Körpers gewonnen werden können. Letztlich hat sich der lange Atem von 18 Jahren Entwicklungsarbeit ausgezahlt. Die mit dem Verfahren gewonnenen Aufnahmen sind enorm detailreich und liefern den Medizinerinnen und Medizinern zusätzliche Informationen, um Krankheiten besser behandeln zu können. Bei der Hauptversammlung des Unternehmens am Dienstag sprach Montag „von einem neuen Zeitalter in der medizinischen Bildgebung“, das ihn an den Sprung vom Röhrenfernsehen zum HD-Gerät erinnert.

Ärztinnen und Ärzte können dank der Innovation etwa Verkalkungen an Herzkranzgefäßen gut erkennen. Und Patientinnen und Patienten kommt es zugute, dass die Dosis an Strahlen und Kontrastmittel deutlich geringer ausfällt. Von dem technischen Durchbruch profitiert massiv der fränkische Siemens-Standort in Forchheim. Dort baut das Unternehmen das Werk für rund 350 Millionen Euro zu einem der weltweit modernsten Zentren für Medizintechnik-Komponenten aus.

Siemens setzt auf Standort in Forchheim

Ende 2030 soll die vollständig digital vernetzte Hightech-Fabrik mit 700 Arbeitsplätzen loslegen. In dem Betrieb werden dann die neuartigen Computertomografen montiert. Während auch die Beschäftigten des Standorts Kemnath in der Oberpfalz sich über eine Investition von 60 Millionen Euro freuen können, schiebt Montag zudem das Auslandsengagement an: Indien und Shanghai stehen hier im Zentrum.

Dass es dem Unternehmen wirtschaftlich derart gut geht und der Umsatz von 14,46 Milliarden Euro in 2020 auf rund 18 Milliarden Euro im vergangenen Jahr nach oben geschnellt ist, verdankt die börsennotierte Siemens-Sparte auch dem begehrten Corona-Antigentest des Hauses. Allein etwa 1,1 Milliarden Euro des Rekord-Jahresumsatzes entfallen auf das Produkt „Clinitest Rapid COVID 19“.

Dabei war Siemens ähnlich wie Biontech schnell unterwegs. Während die Mainzer in Rekordzeit einen Impfstoff entwickelt haben, erhielten die Bayern für ihren Corona-Schnelltest im Februar 2021 als Erste in Deutschland eine Sonderzulassung durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, sodass Laien den Test eigenständig nutzen können. So verdiente Siemens Healthineers nach Steuern rund 1,75 Milliarden Euro, während es im ersten Pandemie-Jahr 2020 noch 1,42 Milliarden Euro waren. Dazu sagte Ralf P. Thomas, Aufsichtsratschef des Unternehmens: „Man kann die Entwicklung von Siemens Healthineers nicht anders als herausragend bezeichnen.“ Der Manager ist im Hauptberuf Finanzchef der Siemens AG und fiel bisher nicht durch eine Neigung zu Superlativen auf.

Siemens-Gesundheitssparte hat zehn Milliarden an Wert gewonnen

Doch die Verantwortlichen der Münchner Muttergesellschaft, die nach dem erfolgreichen Börsengang im Jahr 2018 noch rund 75 Prozent an dem Medizintechnik-Spezialisten hält, sind sicher mit der von 80 auf 85 Cent je Aktie erhöhten Dividende für die Aktionärinnen und Aktionäre zufrieden. Das Unternehmen hat sich seit der Hauptversammlung vor einem Jahr rund zehn Milliarden Euro an Börsenwert angefuttert und fühlt sich unter den 40 Werten des Deutschen Aktienindex Dax den „Top Ten“ zugehörig.

Dabei hat sich Siemens Healthineers mit 66.000 Beschäftigten im vergangenen Jahr auch durch die abgeschlossene spektakuläre Übernahme des auf Krebsdiagnostik und -behandlung spezialisierten US-Unternehmens Varian für satte 16,4 Milliarden Dollar in eine andere Liga katapultiert. Firmenchef Montag bezeichnete Krebs als „die seit Jahrhunderten wütende andere Pandemie“. Ähnlich wie Biontech setzt Siemens Healthineers einen Schwerpunkt auf die Behandlung der schweren Krankheit. Der Manager verweist auf wissenschaftliche Prognosen, nach denen die globale „Krebs-Inzidenz“ von heute rund 20 Millionen neuen Patientinnen und Patienten jährlich auf 30 Millionen in 2040 ansteigen soll.

Somit ruhen die Hoffnungen vieler Menschen darauf, dass Unternehmen wie Biontech und Siemens Healthineers medizinischen Fortschritt schaffen. Das hat bei Siemens Tradition. Nur ein Jahr nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen im Jahr 1895 entwickelte das Unternehmen das erste medizinische Röntgengerät in seiner Geschichte. Im Firmenarchiv befindet sich ein Schreiben von Röntgen, in dem er die Siemens-Leute knapp wissen ließ: „Ihre Röhren sind in der Tat sehr gut.“