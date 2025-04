Künstliche Intelligenz: Wenn der Ofen den Schweinebraten erkennt

Es gibt nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Gerichtserkennung. Dabei dreht es sich nicht um juristische, sondern um kulinarische Angelegenheiten, wie sich in München bei der Bilanzpressekonferenz des Hausgeräteherstellers BSH mit Marken wie Bosch, Siemens, Gaggenau oder Neff in Erfahrung bringen lässt. Vorstands-Chef Matthias Metz schildert, wie vorteilhaft es sein kann, wenn Künstliche Intelligenz in Backöfen auf heißem Terrain heimisch wird: „Unsere Geräte erkennen jetzt schon 80 Gerichte – Tendenz steigend.“ Der Manager geht ins Detail: „Nicht nur Leberkäse und Schweinebraten, sondern auch Pizza oder Lasagne werden so erfasst.“

Der Umstand allein wäre zwar interessant, würde Verbrauchern aber noch keinen fundamentalen Mehrwert bringen. Die schlauen Öfen aus dem oberbayerischen BSH-Werk in Traunreut nahe dem Chiemsee wählen jedoch selbst Temperatur und Programm, wie aus entsprechenden Unterlagen des Unternehmens hervorgeht. Das Hersteller-Versprechen lautet demnach: „Das Gerät schaltet Dampf, Grill und Mikrowelle zum richtigen Zeitpunkt zu, je nachdem, ob das Gericht besonders knusprig oder schnell fertig sein soll.“ Ein Premium-Ofen verfügt über einen KI-gestützten Bräunungssensor. Damit nicht genug: Die integrierte Backofen-Kamera liefert Bilder an eine entsprechende App, welche auch als Fernsteuerung des Geräts genutzt werden kann.

BSH beschäftigt weltweit 57.000 Menschen

Hausgeräte-Hersteller wie BSH sind Hightech-Betriebe, wobei das zum Bosch-Konzern gehörende Münchner Unternehmen sich als Marktführer in Europa sieht und weltweit rund 57.000 Frauen und Männer beschäftigt. Es kam ein Werk in Mexiko hinzu. Es folgt ein Standort in Ägypten. BSH mit zuletzt 39 Fabriken weltweit ist auch kräftig in den USA vertreten. Ein wichtiger Standort des Unternehmens liegt im schwäbischen Dillingen. Das Werk ist das weltweite Kompetenz- und damit Entwicklungszentrum für Geschirrspüler. Dort investiert das Unternehmen weiter kräftig, etwa in den Bau eines automatischen Kleinteilelagers, mit dem Schrauben, Winkel oder Plastikstücke direkt ans Band geliefert werden können.

Bei BSH in Dillingen arbeiten etwa 2500 Menschen, während es vor einem Jahr rund 2600 waren. Eine Sprecherin des Unternehmens betont, es habe keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben. Wie in so vielen Industriebetrieben verringerte sich die Zahl der Mitarbeitenden, weil Beschäftigte in Rente gingen oder sich für eine Altersteilzeit-Regelung entschieden haben. BSH hatte angekündigt, weltweit bis Ende 2027 etwa 3500 Stellen im indirekten Bereich, also nicht unmittelbar in der Produktion, abzubauen. Im vergangenen Jahr fielen demnach global 1000 Arbeitsplätze, darunter 450 in Deutschland, weg. Was kommt auf die Beschäftigten nun zu? Die Sprecherin sagt: „Im Jahr 2025 wird die Größenordnung im vergleichbaren Rahmen liegen.“ Dabei wolle BSH weiter konstant auch in diesem Jahr Gelder „in zweistelliger Millionenhöhe“ in den Standort Dillingen stecken.

BSH machte gute Geschäfte in der Corona-Zeit

Das schwäbische Werk hatte während der Corona-Zeit davon profitiert, dass Menschen Geld und Energie in ihre Wohnungen und Häuser steckten. Es wurden neue Küchen eingebaut und damit meist auch neue Geschirrspüler. Die Branche erlebte eine Sonderkonjunktur. So stellten die Beschäftigten in Dillingen 2022 noch etwa 2,5 Millionen Geräte her, während es in den vergangenen beiden Jahren jeweils rund 1,9 Millionen waren. Für 2025 erwartet das Unternehmen für den Standort eine „stabile Produktionsmenge“.

Trotz der Zoll-Tiraden Trumps und der nach wie vor herrschenden Wirtschaftskrise in Deutschland blickt BSH „durchaus optimistisch“ auf das aktuelle Geschäftsjahr. Vorstands-Chef Metz lobt die „Innovationskraft der Beschäftigten“ und hebt hervor, dass die Firma im vergangenen Jahr wieder gewachsen ist. So stieg der Umsatz um drei Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. In der Türkei, im Mittleren Osten, in Afrika, Indien und auch in den USA legte das Unternehmen im Gegensatz zum chinesischen Raum und anders als in Europa zu. Dabei hält sich Metz mit Einschätzungen zurück, wie es für BSH in den USA weitergeht. Auch äußerte er sich nicht zu Gerüchten, Bosch könne an der Übernahme des amerikanischen Haushaltsgeräteherstellers Whirlpool mit Marken wie KitchenAid interessiert sein.

Was die USA und Trump betrifft, gilt ohnehin auch für deutsche Unternehmen bis auf Weiteres die Weisheit des Dichters Bertolt Brecht: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ Die BSH-Manager konnten zuletzt in den USA immerhin eine gesicherte Erkenntnis gewinnen: Viele Amerikaner schätzen Kaffee-Vollautomaten des Unternehmens, auch weil sich damit kalt gebrühter Kaffee, der weniger Säure enthalten und besonders mild schmecken soll, vergleichbar zügig fabrizieren lässt. Das ist wiederum eine Innovation aus dem Hause BSH.