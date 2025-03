In welchem Fall darf ein Haustier eingeschläfert werden? Und wie läuft das ab?

Man denkt ungern daran, aber für jeden Tierhalter kann irgendwann der Moment kommen, an dem das geliebte Haustier eingeschläfert werden muss. Das Thema wirft bei vielen Menschen zurecht eine Vielzahl moralischer Bedenken und Fragen auf. Ist es überhaupt vertretbar, ein Tier einzuschläfern? Deshalb ist es alternativlos, dass diese Frage stets unabhängig von den eigenen, persönlichen Ansichten und immer nur alleine im Sinne des Tieres beantwortet wird. Denn am Ende einer solchen Entscheidung sollte es keinen Zweifel mehr darüber geben, ob ein altes oder krankes Tier noch Freude am Leben hat beziehungsweise, ob es derart leidet, sodass nur der Tod noch eine Erlösung bedeutet. Zudem ist das Einschläfern - häufig wird auch von Euthanasie gesprochen - durch den Tierarzt vom Tierschutzgesetz klar geregelt, da ein Tier ohne schwerwiegenden Grund nicht getötet werden darf.

„Voraussetzung sind nach Paragraph 3 und Paragraph 9 des Gesetzes nicht behebbare Schmerzen oder Leiden des Tieres. Der Tierarzt entscheidet im jeweiligen Einzelfall, ob ein Tier unheilbare, schwere Krankheiten hat, die mit starken Schmerzen einhergehen und nicht mehr behandelbar sind“, erklärt Tierärztin Dr. Anja Kittner. Auch altersbedingte Veränderungen, die mit dauerhaften Schmerzen verbunden sind oder bei denen eine Heilung des Tieres unmöglich ist, sind laut der Expertin denkbar. Ein Tierarzt ist demnach durch das Gesetz verpflichtet, die Entscheidung zur Euthanasie von diesen Voraussetzungen abhängig zu machen. „Zuwiderhandlungen können mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden“, sagt Kittner.

Was passiert beim Einschläfern des Haustiers? Der Ablauf

Auch den Ablauf regelt das Tierschutzgesetz, das besagt, dass ein Wirbeltier nur unter Betäubung, also unter Vermeidung von Schmerzen, getötet werden darf. „Ist die Entscheidung zur Euthanasie des Tieres gefallen, wird der Tierarzt in der Regel einen sogenannten Venenzugang legen“, sagt Kittner. Dies bedeute für das Tier nur einen kurzen Einstich, so wie das etwa bei einer Blutabnahme an der Gliedmaße der Fall ist. Über diesen Venenzugang wird dem Tier ein Narkosemittel verabreicht, das nach wenigen Sekunden wirkt und das Tier einschlafen lässt.

„Nachdem der Tierarzt anhand der Reflexe des Tieres die ausreichende Tiefe der Narkose überprüft hat, wird ebenfalls über diesen Venenzugang ein weiteres Medikament, in der Regel ein Barbiturat, also auch ein Narkosemittel, in hoher Dosis verabreicht“, erklärt die Tierärztin. Dieses Mittel führt nach wenigen Sekunden schließlich zum Herzstillstand des Tieres. Manchmal könne es passieren, dass das Tier in einem so schlechten Allgemeinzustand ist, dass die Venen nicht auffindbar sind. „Dann kann die Narkose auch in den Muskel gespritzt werden und das Medikament zur Euthanasie wird dann nach Eintritt der tiefen Narkose, direkt in den Bauch- oder Brustraum injiziert“, so Kittner.

Das Haustier einschläfern: Halter sollten anwesend sein

Jeder Tierhalter sollte sich damit auseinandersetzen, dass es zu dem Moment kommen kann, dass das eigene Tier irgendwann eingeschläfert werden muss. Ratsam ist es, mit dem Haustierarzt das mögliche Szenario zu besprechen, um unnötige Ängste zu verlieren und eine eventuelle Euthanasie zu Hause zu planen, da dies für die meisten Tiere angenehmer ist, als der Weg in die Tierarztpraxis.

Sehr wichtig ist es laut Tierärztin Kittner auch, dass die Tierhalter selbst dabei sind. „Der Schritt fällt verständlicherweise nicht jedem leicht. Die Tiere befinden sich allerdings in einer Ausnahmesituation: sie haben Angst und oftmals Schmerzen“, so die Tierärztin. Es beruhige die Tiere schließlich, die vertraute Person bei sich zu haben, da sie nicht wissen, was mit ihnen passiert. „Wenn man selbst nicht dabei sein möchte, raten wir dazu, zumindest abzuwarten, bis die Narkose wirkt und das Tier tief schläft“.

Laut Tierärztin Kittner bestehen bei Tierhaltern enorm viele Ängste bei dem Thema, da viele nicht wissen, was genau passiert. „Andere haben diverse Horrorgeschichten gehört, was die Ängste nur noch größer werden lässt. Es ist wichtig, dieses Thema beim Haustierarzt anzusprechen und sich erklären zu lassen, wie eine Euthanasie abläuft, ob der Tierarzt auch im Notfall erreichbar ist und ob ein Hausbesuch möglich ist“, so Kittner. Zudem sollten die anfallenden Kosten besprochen werden, die durch die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) geregelt sind und normalerweise zwischen 100 und 500 Euro betragen.

Was passiert mit dem Körper des verstorbenen Haustieres?

Tierhalter sollten sich rechtzeitig damit auseinandersetzen, was nach dem Tod mit dem Tier geschehen soll. „Viele Tierhalter entscheiden sich mittlerweile zu einer Kremierung des Haustieres. Hier kann man sich vorab informieren, welche Möglichkeiten es gibt, welche Kosten entstehen und ob der Wunsch besteht, die Asche des geliebten Vierbeiners in einer Urne zurückzubekommen“, sagt Kittner. Die verstorbenen Tiere werden in der Regel dann von den Mitarbeitern des Krematoriums zu Hause oder in der Tierarztpraxis abgeholt. Auch die Bestattung des Tieres im eigenen Garten ist unter Einhaltung bestimmter Vorschriften erlaubt.