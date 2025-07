Wenn bei der Heizung fast 1000 Euro Nachzahlung fällig werden

Zahlreiche Mieter und Energiekunden erwischt die Jahresabrechnung derzeit kalt. Der Fall einer Familie aus Augsburg, die Mai ihre Energieabrechnung erhielt: Die Familie muss 350 Euro für Strom nachzahlen, 450 Euro für Gas, zusammen mit den laufenden Abschlägen summiert sich dies auf rund 1000 Euro, die plötzlich fällig werden. Die Rechnungen liegen unserer Redaktion vor. Die Familie ist nicht alleine: „Auch wenn es nicht die Regel ist, kann es in Einzelfällen durchaus zu Nachzahlungen im vierstelligen Bereich kommen“, sagt Lundquist Neubauer, Sprecher des Energieportals Verivox, unserer Redaktion.

Eine große Zahl an Mieterinnen, Mietern und Energieverbrauchern kann in diesem Frühjahr und Sommer mit hohen Rechnungen konfrontiert sein, obwohl die Energiekrise schon eine Weile zurückliegt. Doch die Heiz- und Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2024 erreicht Mieterinnen und Mieter erst zeitverzögert im Laufe des Jahres 2025, erklärt der Mieterbund. „Vermietende haben hierfür bis Ende des Jahres 2025 Zeit.“

Gaspreisbremse Ende 2023 und Mehrwertsteuersenkung 2024 ausgelaufen

Warum aber schlägt das Jahr 2024 für viele so teuer zu Buche? „Hintergrund sind gleich mehrere Faktoren“, erklärt Neubauer: „Zum einen ist die staatliche Gaspreisbremse zum Jahresende 2023 ausgelaufen, zum anderen endete die befristete Mehrwertsteuersenkung auf Gas zum 31. März 2024“, sagt er. „Beide Maßnahmen hatten zuvor preisdämpfend auf die Gaskosten gewirkt.“ Dazu kommt, dass die Verbraucher in der Energiekrise massiv Gas gespart hatten, inzwischen lässt dies nach. „Besonders betroffen sind Haushalte, die 2024 mehr Heizenergie verbraucht haben als im Jahr zuvor“, sagt der Verivox-Experte. Auch 2025 heizten viele Haushalte angesichts des kühlen Mais länger.

Auch der Verbraucherzentrale Bayern sind Fälle von vierstelligen Nachzahlungen bekannt. „Es sind teilweise Fälle, in denen sich Vermieter nicht gekümmert haben und immer noch teure Gastarife nutzen, obwohl inzwischen günstigere Tarife am Markt verfügbar wären“, erklärt Alexander Bär, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. Kostete Gas auf dem Höhepunkt der Energiekrise rund 30 Cent pro Kilowattstunde, seien heute rund neun bis zehn Cent pro Kilowattstunde üblich.

Bei dem Energieversorger Energie Schwaben können spürbare Nachzahlungen in speziellen Kundengruppen auftreten, berichtet Sprecher Christian Blümm. Der Grundversorger hatte zeitweise Kunden aufgenommen, denen Billiganbieter plötzlich den Vertrag gekündigt hatten. Eingerichtet wurde in der Energiekrise dafür ein höherer Grundversorgungstarif II. „Die Kunden haben besonders stark von den Gaspreisbremsen profitiert, sie hatten aber auch entsprechende Schwankungen als die Preisbremsen aufgehoben wurden“, sagt Blümm. Die Mehrzahl der Stammkunden hätte 2024 bei Energie Schwaben dagegen bereits von den sinkenden Einkaufspreisen profitiert.

Heizkostenabrechnung genau prüfen und Einspruch erwägen

Hohe Nachzahlungen sind auch in einigen Fernwärmeregionen ein Problem. Nach Angaben des Mieterbundes betragen die Preissteigerungen dort im Schnitt 27 Prozent. Der Spiegel berichtete, dass es in Berlin zu vierstelligen Nachzahlungen kam. Auch in München sind nach Angaben der Verbraucherzentrale Bayern Fälle hoher Nachzahlungen bekannt. Die Preisgestaltung im Fernwärmemarkt muss stärker reguliert und unabhängiger kontrolliert werden“, kritisiert Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes. „Zudem ist ein Preisdeckel für Fernwärme dringend notwendig, damit die Kostenexplosion gestoppt werden kann.“

Bei den Stadtwerken in Augsburg versucht man bei Fernwärme hohe Nachzahlungen zu vermeiden: „Wir passen die Preise vierteljährlich an“, erklärt Sprecher Jürgen Fergg. „Preiserhöhungen oder -senkungen etwa durch steigende und sinkende Gaspreise kommen beim Kunden sehr viel schneller an als bei jährlichen Preisanpassungen. Entsprechend haben wir bei den Stadtwerken Augsburg jetzt in aller Regel auch nicht das Thema von sehr hohen Nachzahlungen bei der Fernwärme.“

Verbraucherschützer raten Betroffenen, die Heizkostenabrechnungen genau zu prüfen. „Es hat sich herausgestellt, dass jede zweite Abrechnung fehlerhaft ist“, sagt Alexander Bär, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern. „In solchen Fällen empfiehlt es sich, den Vermieter zu kontaktieren und gegebenenfalls Einspruch gegen die Abrechnung einzulegen“, sagt Verivox-Sprecher Neubauer. Die Verbraucherzentrale Bayern bietet an, Heizkostenabrechnungen kostenlos zu prüfen.

Vermieter zu Gasanbieterwechsel bewegen

Stellt sich heraus, dass die Vermieter noch hohe Energietarife nutzen, rät die Verbraucherzentrale, das Gespräch mit dem Vermieter zu suchen. „Mit einem Anbieterwechsel lassen sich oft spürbare Einsparungen erzielen“, sagt Verivox-Sprecher Neubauer. „Zwar ist der Vermieter nicht verpflichtet, den günstigsten Tarif zu wählen, dennoch ist er an das Wirtschaftlichkeitsgebot gebunden und muss im Interesse der Mieterschaft agieren. Es kann daher sinnvoll sein, beim Vermieter für einen Wechsel des Gasanbieters zu werben.“

Wer hohe Nachzahlungsforderung nicht auf einmal begleichen könne, solle zudem umgehend das Gespräch mit dem Energieversorger oder dem Vermieter suchen. „Häufig lassen sich Ratenzahlungen oder Stundungen vereinbaren, um die finanzielle Belastung zu verteilen“, so Neubauer. Die Energieanbieter selbst raten, Kontakt mit dem Kundencenter zu suchen. Übliche Lösungen sind nach Angaben regionaler Energieversorger Stundungen, also Aussetzung der Zahlung für eine bestimmte Zeit, oder Ratenzahlungen.

Bei Strom weniger außergewöhnliche Entwicklungen

Höhere Abschlagszahlungen beugen zudem dem Risiko vor, in Zukunft abermals von hohen Nachzahlungen überrascht zu werden. Weniger gravierend als bei Gas und Fernwärme scheint das Problem bei Strom zu sein. „LEW verfolgt bei den Stromprodukten eine auf Langfristigkeit und Verlässlichkeit ausgelegte Strategie“, teilte der schwäbische Stromversorger LEW auf Anfrage mit. „Die Preise der einzelnen Produkte werden regelmäßig gemäß den Vertragsbedingungen überprüft und bei Bedarf angepasst. Ausschlaggebend ist dabei die gesamthafte Entwicklung der Preisfaktoren“, heißt es. „Ob sich bei der Jahresabrechnung ein Guthaben oder eine Nachforderung ergibt, hängt vom Verbrauch, der Preisentwicklung des jeweiligen Produkts sowie den gezahlten Abschlägen ab. Entsprechend kann es bei der Jahresabrechnung je nach Kunde Guthaben oder Nachforderungen geben. Darüber hinaus sehen wir bisher keine außergewöhnlichen Entwicklungen. Bei Fragen zu ihrer Rechnung oder für eine Anpassungen der Abschläge können sich Kundinnen und Kunden jederzeit an unseren Kundenservice wenden.“