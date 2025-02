So entwickeln sich die Heizölpreise

Wer mit Öl heizt, stellt sich die Frage: Wann ist der richtige Moment, um den Heizöltank zu füllen? Denn die Preise für Heizöl schwanken stark, sodass es einen großen Unterschied machen kann, wann man den Brennstoff kauft. Unsere Übersicht zeigt, wie sich die Preise für Heizöl in Deutschland zuletzt verändert haben – immer aktuell für die letzten 365 Tage. Die Daten stammen von der Dingolfinger Vermittlungsplattform FastEnergy.

Heizöl aktuell: Von diesen Faktoren ist der Preis abhängig

Der Preis für Heizöl schwankt deshalb so stark, weil er sich am Rohölpreis orientiert – der wiederum von politischen Entscheidungen in den Exportländern sowie von der weltpolitischen Lage abhängt. So gilt der Nahostkonflikt beispielsweise als ein Preistreiber, aber auch Naturkatastrophen können den Rohstoff teurer machen – und auch der Wechselkur des Euro macht für den Endverbraucher einiges aus.

Grundsätzlich regelt sich der Preis aber wie bei jedem anderen Produkt auch durch Angebot und Nachfrage. Das hat zur Folge, dass der Preis für Heizöl im Herbst in der Regel ansteigt, wenn die Heizsaison beginnt, und ein besonders kalter Winter das Öl weiter verteuert. Weil dann besonders viele Menschen ihre Tanks auffüllen, ist weniger Öl auf dem Markt, was zu höheren Preisen führt. Am günstigsten war es in den vergangenen Jahren nicht etwa im Hochsommer, sondern eher zu Jahresbeginn – weil die meisten Menschen, die mit Öl heizen, ihre Tanks zu diesem Zeitpunkt bereits gefüllt hatten. Ob dies in den kommenden Jahren genauso ist, ist aber kaum abzuschätzen.

Der Heizöl-Preis unterscheidet sich auch regional stark. Unsere Karte zeigt, wie unterschiedlich die Kosten für Menschen, die mit Öl hiezen, aktuell in den verschiedenen Bundesländern sind.

Heizölpreise: In Bayern heizen besonders viele Menschen mit Öl

Deutschlandweit wird etwa ein Viertel aller Wohngebäude mit Öl beheizt, das zeigen die Zahlen der Zensusbefragung von 2022. In Bayern ist Öl besonders verbreitet und noch vor Erdgas der häufigste Energieträger: Hier werden knapp 37 Prozent der Wohngebäude durch eine Ölheizung erwärmt.

Der Ölpreis hat auch massive Auswirkungen auf die Preise an den Tankstellen. Benzin und Diesel waren zuletzt so günstig wie lange nicht – doch auch hier zeichnet sich eine Trendumkehr ab. Die aktuellen Spritpreise für die gesamte Region finden Sie jederzeit in dieser Übersicht.