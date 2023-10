Warum konnte man gestern keine Hermes-Pakete abgeben?

Fast den gesamten Montag über wurde die Paketannahme von Hermes lahmgelegt. Inzwischen sind die Probleme wieder behoben.

Wer am Montag mit einem Hermes-Paket zu einem Paketshop kam, musste seine Sendung wieder mit nach Hause nehmen. Der Paketdienstleister hatte fast den ganzen Tag über mit einer IT-Störung zu kämpfen. Nach Angaben von Hermes konnten Kunden deshalb keine Pakete des Anbieters in Paketshops abgeben.

Störung bei Hermes am Montagabend behoben

Die Störung habe am Montag begonnen und sei am frühen Abend wieder behoben gewesen, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. "Alle Services der Hermes Germany laufen wieder uneingeschränkt", teilte das Unternehmen auf Anfrage am Abend mit. Von den Problemen seien überwiegend die Paketshops betroffen gewesen, es könne aber auch vereinzelt zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommen, wie ein Unternehmenssprecher dem Spiegel sagte. Ursache für den Ausfall sei eine Störung bei Vodafone gewesen, dem Telekommunikationsanbieter von Hermes.

Hermes ist einer der wichtigsten deutschen Paketdienstleister

Hinter dem Marktführer DHL zählt Hermes zu den wichtigsten deutschen Paketdienstleistern, die in Zeiten des boomenden Online-Handels ein starkes Wachstum verzeichnen. Die Hamburger Firma, die zum Handelskonzern Otto gehört, hat nach eigenen Angaben über 16.500 Paketshops in Deutschland. Die Annahmestellen befinden sich häufig in Kiosken, Tankstellen oder Getränkemärkten. (mit dpa)

