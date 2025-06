Neue Aussichtsplattform lockt auf Polens höchstes Gebäude

In Polens höchstem Gebäude, dem Varso Tower in Warschau, soll in diesem Sommer eine Aussichtsplattform in 230 Meter Höhe eröffnen. Einige Meter darunter und damit immer noch luftig hoch gelegen, wird es eine Dachterrasse mit Bar geben, so das Polnische Fremdenverkehrsamt.

Außerdem wartet auf Besucher eine Erlebniswelt, die virtuelle Stadtpanoramen und historische Perspektiven bieten soll. Ein konkreter Eröffnungstermin für die Highline Warsaw genannte Attraktion wurde bisher nicht genannt.

Betrieben werden die Plattform und die Erlebniswelt von Magnicity. Das Unternehmen betreibt in mehreren Metropolen Aussichtsplattformen, unter anderem jene des Berliner Fernsehturms.

In Sichtweite zum Kulturpalast

Der 2022 fertiggestellte Varso Tower zählt mit 310 Metern zu den höchsten Bauwerken in Europa. Er steht im Zentrum Warschaus unweit des berühmten Kulturpalastes, der mit 237 Metern bis zur Errichtung des neuen Wolkenkratzers das höchste Gebäude Polens war. Der Kulturpalast hat ebenfalls eine Aussichtsplattform – auf 130 Metern Höhe.

Blick auf Warschau samt des berühmten Kulturpalastes: In diesem Sommer soll eine Aussichtsplattform in 230 Meter Höhe auf dem Varso Tower eröffnet werden. Foto: Maciej Deperas/polen.travel/dpa-tmn