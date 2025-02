Unternehmen in Deutschland zahlen doppelt so viel für den Strom wie ihre US-Wettbewerber

Private Stromkunden zahlen in Deutschland die höchsten Strompreise in der ganzen EU. Laut einer aktuellen Auswertung der DZ-Bank zahlten Haushalte im ersten Halbjahr 2024 inklusive Steuern und Abgaben im Schnitt 40 Cent pro Kilowattstunde. Der europäische Durchschnitt lag bei 29 Cent. Dänemark und Irland folgen mit 37 Cent auf den Plätzen zwei und drei. Damit sind die Stromkosten für die Haushalte im Vergleich zu 2023 zwar leicht gesunken, liegen aber immer noch über dem Niveau des Jahres 2022.

Bei den Unternehmenskunden liegt Deutschland im EU-Preisvergleich auf Rang drei (23 Cent ohne Mehrwertsteuer und erstattungsfähige Abgaben und Steuern). An der Spitze stehen Irland (26 Cent) und Zypern (25 Cent), der EU-Durchschnitt liegt bei 19 Cent. Weit darunter liegen bei den Unternehmensstrompreisen die skandinavischen Länder Dänemark (10 Cent), Finnland und Schweden (beide 9 Cent). Der Grund für die Preisunterschiede zwischen Haushalts- und Unternehmenskunden in Deutschland ist die wesentlich höhere Belastung der Haushaltskunden mit Stromnebenkosten.

Die EEG-Umlage wird nun vom Bund bezahlt

Nach dem Energiepreis-Schock durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist der Strompreis für die energieintensiven Unternehmen also wieder deutlich gesunken, liegt aber weiter über dem EU-Durchschnitt. Das liegt vor allem an den beschlossenen Entlastungen bei den Stromnebenkosten, schreibt DZ-Bank-Analyst Claus Niegsch. So wird die EEG-Umlage nun aus dem Bundeshaushalt finanziert und die Stromsteuer wurde auf den von der Europäischen Union zugelassenen Mindestwert von 0,05 Cent je Kilowattstunde gesenkt. In Summe machen Beschaffung und Vertrieb von Strom bei Industriekunden aktuell fast drei Viertel des Gesamtpreises aus. Bei Haushaltskunden stehen sie im Durchschnitt für deutlich weniger als die Hälfte der Kosten, entsprechend höher ist der Anteil von Steuern und Abgaben am Gesamtpreis.

Wie sehr der Strompreis die Industrieunternehmen belastet, ist aber höchst unterschiedlich. Die Branchen mit dem größten Stromverbrauch sind nicht deckungsgleich mit jenen mit dem höchsten Umsatz. So verbraucht etwa die chemische Industrie über 20 Prozent des gesamten Industriestroms. Auf Platz zwei liegt die Metallerzeugung mit mehr als 15 Prozent. Die Unternehmen der Chemiebranche gehören mit rund sieben Prozent auch zu den fünf größten Umsatzbringern der gesamten Industrie. Aber die Metallerzeugung trägt nur gut fünf Prozent zum Gesamtumsatz bei. Das bedeutet, ihre „Stromintensistät“, also der Stromverbrauch in Relation zum Umsatz, ist besonders hoch. Umgekehrt sorgt die Automobilindustrie für fast ein Viertel des Industrieumsatzes. Ihr Anteil am Stromverbrauch liegt aber nur bei rund sieben Prozent.

Papierindustrie leidet stark unter hohen Strompreisen

Nach der DZ-Auswertung sind die am stärksten von den hohen Strompreisen betroffenen Branchen in Deutschland der Bergbau und die Papierindustrie. Erst mit deutlichem Abstand folgen die Metallerzeugung und die Chemieindustrie. Die Belastung der deutschen Vorzeigebranchen Maschinenbau und Autoindustrie liegt dagegen weit unter der durchschnittlichen Belastung der Industrie als Ganzes.

Weiteres Potenzial für eine Senkung des Industriestrompreises sieht die DZ-Bank vor allem bei den Netzentgelten. Demnach machten diese Abgaben etwa bei einer Abnahme von 24 Gigawattstunden pro Jahr fast ein Fünftel des Gesamtpreises aus. Haushaltskunden zahlen anteilsmäßig allerdings auch hier noch deutlich mehr.

Besonders aussagekräftig fällt der Strompreisvergleich in der aktuellen Diskussion mit den USA aus. In den vergangenen zwölf Monaten zahlten Unternehmen in Deutschland nach den Zahlen der DZ-Bank im Schnitt doppelt so viel für den Strom wie ihre US-Wettbewerber. Zudem schwankte der Strompreis dort deutlich weniger, was Unternehmen ohne langfristige Lieferverträge zugutekommt. Auch die Gaspreise sind in den USA deutlich niedriger.