Brand auf Bauernhof - vier Bewohner erleiden Rauchvergiftung

Vier Bewohner sind bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ramsau im Berchtesgadener Land leicht verletzt worden. Sie erlitten laut Polizei Rauchvergiftungen; der Rettungsdienst brachte drei von ihnen ins Krankenhaus. Durch das Feuer auf dem Bauernhof entstand ein geschätzter Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Als die Feuerwehrleute am Nachmittag eintrafen, stand ein Nebengebäude auf dem Hof in Flammen. Nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht. Unter anderem wegen der starken Rauchentwicklung wurde die angrenzende Bundesstraße 305 nach Angaben eines Polizeisprechers zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt lagen laut Polizei zunächst nicht vor.