Lkw fährt auf Pannenfahrzeug auf - Fahrer schwer verletzt

Zwei Lkw sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A44 zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg zusammengestoßen. Dabei wurde ein 32 Jahre alter Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis schwer verletzt, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war am Dienstagmorgen für mehrere Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war ein auf der Autobahn in Richtung Westen fahrender Lkw auf dem rechten von drei Fahrstreifen liegengeblieben. Der 62-jährige Fahrer aus Polen habe das Gespann daraufhin mit Warndreieck und Warnblinklicht nach hinten abgesichert. Etwa eine halbe Stunde später sei der 32 Jahre alte Lkw-Fahrer ungebremst auf den Pannen-Lkw aufgefahren. Er wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Fahrer sei unverletzt geblieben.

Beide Sattelzüge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar, ein Gutachter unterstützt die Ermittlungen.