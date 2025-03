Propellermaschine überschlägt sich bei Landung

Ein Propellerflugzeug ist bei der Landung am Flugplatz Genderkingen (Landkreis Donau-Ries) in einen Acker geraten und hat sich dort überschlagen. Der Pilot und der Copilot konnten das Flugzeug nach dem Unfall am Freitagmittag unverletzt verlassen, wie die Polizei mitteilte.

Die Propellermaschine war den Angaben zufolge auf einem Privatflug und kam bei der Landung nach links von der Landebahn ab. Das Flugzeug steuerte demnach in den angrenzenden Acker und rollte dort einige Meter, bis das Vorderrad abriss und die Maschine sich überschlug. Am Flugzeug sei dabei ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Umständen des Unfalls.